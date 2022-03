Deuxième levée de fonds terminée pour un fonds de Swiss Prime Site

Zurich (awp) - Le fonds immobilier Swiss Prime Site Solutions Investment Fund Commercial a terminé sa deuxième augmentation de capital. Cette dernière a permis de lever 70,2 millions, portant le total des fonds levés depuis le lancement il y a quatre mois à 213,4 millions, indique mercredi Swiss Prime Site Solutions.

La deuxième levée de fonds s'est déroulée dans un "contexte géopolitique tendu" mais a pu quand même être "menée avec succès", indique le spécialiste des placements immobiliers, filiale du groupe Swiss Prime Site. Les investisseurs professionnels ont souscrit 677'871 parts et les paiements seront effectués le 1er avril.

"Avec les capitaux levés jusqu'à présent, et des cibles d'acquisition attrayantes et dans certains cas exclusives, nous avons atteint notre objectif d'augmenter nos financements à plus de 300 millions sur la première moitié de l'année. C'est une grande réussite pour nous", s'est félicité le directeur général (CEO) de Swiss Prime Site Solutions, Anastasius Tschopp.

Le produit de l'augmentation de capital sera investi dans l'élargissement du portefeuille avec des biens immobiliers commerciaux.

ol/fr