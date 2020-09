ESPACE TOURBILLON: remise des clés aux premiers acquéreurs

La remise des clés, l'aboutissement d'un chantier hors-norme

Dédiée à l'industrie, à l'artisanat, aux laboratoires de recherche, aux PME et aux services, ESPACE TOURBILLON est la dernière signature immobilière d'envergure de Swiss Prime Site Immobilien dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates. La pose de la première pierre d'ESPACE TOURBILLON avait eu lieu le 5 juin 2018 en présence du Conseiller d'État Serge Dal Busco et de plus de 200 personnalités. Près de deux ans et demi plus tard, les cinq bâtiments sont sortis de terre. Le chantier, qui aura mobilisé près de 1 900 collaborateurs sur une période de 54 mois, est l'un des plus importants à Genève. Étape symbolique pour le projet, la remise des clés aux premiers acquéreurs a eu lieu le vendredi 25 septembre dernier. Les sociétés Hilderbrand & Cie SA, Norba SA, Niru Group SA, Optitool SA et Rolf Hugli SApeuvent dès à présent occuper leurs locaux dans le bâtiment A d'ESPACE TOURBILLON qui s'annonce déjà comme la référence pour l'artisanat et l'industrie à Plan-les-Ouates. D'autres grands noms de l'industrie suisse les rejoindront d'ici quelques mois, notamment les sociétés Schindler et Minerg Appelsa. Par ailleurs, en juin 2017, les bâtiments C et D avaient été vendus clé-en-main à la Fondation Hans Wilsdorf, afin de réunir des institutions sociales genevoises, notamment Pro, Partage, Clair Bois, Trajets et le Centre Social Protestant.

ESPACE TOURBILLON, un projet de tous les superlatifs

Composé de 5 bâtiments de 6 étages, ESPACE TOURBILLON propose 95 000 m2 de surfaces à la location et à la vente en pleine propriété. Desservies par une gare logistique, ses surfaces sont parfaitement adaptées pour des entreprises actives dans le domaine de l'industrie et des technologies. Cette future pépinière industrielle dispose par ailleurs d'un emplacement de choix à Plan-les-Ouates et est facilement accessible en voiture et en transports publics ; début 2022, le tram N° 15 (ZIPLO) s'arrêtera devant les bâtiments. La gare logistique souterraine, pensée comme la colonne vertébrale du site, permet d'optimiser les flux de marchandises entre les différents bâtiments. Accessibles aux camions jusqu'à 40 tonnes, les sous-sols répondent aux exigences des entreprises industrielles. D'une hauteur utile de plus de 4.5 m, cette plateforme a été conçue pour garantir une logistique fonctionnelle et sécurisée. Les surfaces en étage sont toutes accessibles grâce à des monte-charges (4 tonnes de charge utile). ESPACE TOURBILLON est conçu pour répondre au mieux aux besoins de ses utilisateurs au quotidien. Les bâtiments s'organisent autour d'une allée centrale arborée et réservée aux piétons, intégrant de belles terrasses. Des services de proximité tels qu'un supermarché, un food court et une salle de sport s'installeront au rez-de-chaussée dans des arcades de grande hauteur, bénéficiant de larges baies vitrées. L'objectif est de concilier un cadre de travail de qualité et des espaces de vie ergonomiques, favorisant les échanges et la convivialité.

Un projet essentiel pour Swiss Prime Site Immobilien en Suisse romande

ESPACE TOURBILLON fait partie des nombreux projets de Swiss Prime Site Immobilien, acteur incontournable sur le marché genevois de l'immobilier commercial. D'autres grands chantiers sont également en cours comme Alto Pont-Rouge (2023). Avec 21% de son portefeuille investi dans des signatures immobilières genevoises, Swiss Prime Site Immobilien se positionne activement sur le marché immobilier romand. «L'aboutissement de ce projet revêt une importance particulière à nos yeux, car il offre une nouvelle perspective aux sociétés actives dans l'industrie et l'artisanat et crée des synergies entre les différents domaines d'activité», affirme Jean Megow, responsable de la région Ouest chez Swiss Prime Site Immobilien.

Données-clés

Adresse Chemin du Tourbillon 7, 1228 Plan-les-Ouates (GE) Surfaces utiles 95 000 m2 Surfaces locatives disponibles 45 000 m2 (de 200 à 12 000 m2) Maître d'ouvrage Implenia Suisse SA Durée du chantier De 2017 à 2021 Commercialisation SPG Intercity, Genève Architecte Brodbeck-Roulet, Carouge

Pour plus d'information: www.espacetourbillon.ch