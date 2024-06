Swiss Prime Site AG est une société d'investissement immobilier basée en Suisse. Les activités de la société sont structurées en trois segments : Immobilier, Commerce de détail et gastronomie, et Aide à la vie autonome. Le segment Real Estate se concentre principalement sur des biens immobiliers avec des surfaces de bureaux et de vente situés dans des emplacements de premier ordre. En outre, par l'intermédiaire de sa filiale Wincasa AG, la société fournit des services immobiliers. Le secteur de la vente au détail et de la gastronomie comprend principalement le grand magasin Jelmoli - The House of Brands et le restaurant Clouds dans la Prime Tower, à Zurich. Le secteur de l'aide à la vie autonome comprend les résidences pour personnes âgées et les établissements de soins gériatriques fournis par la filiale Tertianum Group.

Secteur Développement et opérations immobilières