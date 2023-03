Swiss Prime Site AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale

L’Assemblée générale approuve toutes les demandes du Conseil d’administration



21.03.2023 / 18:30 CET/CEST



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Zoug, le 21 mars 2023 Approbation des comptes annuels 2022 et distribution de CHF 3.40

Confirmation des adaptations des statuts au nouveau droit de la société anonyme

Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d’administration et de la Direction du Groupe

Élection de Reto Conrad au Conseil d’administration et confirmation des autres membres du Conseil d’administration dans leurs fonctions Approbation des comptes annuels 2022 et distribution de CHF 3.40

Les comptes annuels 2022 ont été approuvés par l’Assemblée générale. Par ailleurs, la distribution de CHF 3.40 par action nominative autorisée, proposée par le Conseil d’administration, a été confirmée. Cette distribution se compose d’un dividende ordinaire provenant du bénéfice résultant du bilan et s’élevant à CHF 1.70 brut par action nominative (CHF 1.105 net, après déduction de 35% pour l’impôt anticipé) ainsi que d’une distribution exonérée d’impôt provenant des réserves issues d’apports en capital s’élevant à CHF 1.70 par action nominative. Le paiement du dividende ordinaire proposé et la distribution exonérée d’impôt provenant des réserves seront effectués le 30 mars 2023, à hauteur de CHF 2.805 net par action nominative donnant droit au dividende. Confirmation des adaptations des statuts au nouveau droit de la société anonyme

Au cours de l’été 2020, le Parlement suisse a adopté une loi fédérale modifiant le droit de la société anonyme, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2023. En vertu de cette loi, les sociétés anonymes suisses sont tenues d’adapter leurs statuts au nouveau droit de la société anonyme d’ici fin 2024 au plus tard. Les adaptations correspondantes ont été approuvées par l'assemblée générale. Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d’administration et de la Direction du Groupe

Lors d’un vote consultatif, l’Assemblée générale a approuvé le Rapport de rémunération 2022 de Swiss Prime Site AG. En outre, les actionnaires ont approuvé la rémunération totale 2023 des membres du Conseil d’administration et de la Direction du Groupe lors de deux votes contraignants distincts. Élection de Reto Conrad au Conseil d’administration et confirmation des autres membres du Conseil d’administration dans leurs fonctions

Reto Conrad a été nouvellement élu au Conseil d’administration de Swiss Prime Site. Les actionnaires ont voté pour la réélection de Barbara A. Knoflach, Gabrielle Nater-Bass, Brigitte Walter, Ton Büchner, Christopher M. Chambers et Thomas Studhalter au Conseil d’administration pour un nouveau mandat jusqu’à l’Assemblée générale 2024. Ton Büchner a été réélu Président du Conseil d’administration. Le Comité d’audit se compose de Thomas Studhalter (Président), Brigitte Walter et Reto Conrad; le Comité de nomination et de rémunération de Gabrielle Nater-Bass (Présidente), Barbara A. Knoflach et Christopher M. Chambers. Le Comité des placements est formé par Barbara A. Knoflach (Présidente), Brigitte Walter et Reto Conrad. Le Sustainability Committee est composé de Ton Büchner (Président) et Barbara A. Knoflach. Pour toute question, veuillez vous adresser à:



Investor Relations, Florian Hauber

Tél. +41 58 317 17 64, florian.hauber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

