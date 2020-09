Ouverture de Bauhaus dans le marché spécialisé A1 à Oftringen

Un mix de locataires attrayant au marché A1 à Oftringen

Fin 2018, Swiss Prime Site a pris la décision de transformer le centre commercial régional A1 à Oftringen en un marché spécialisé attrayant. Ce centre, jusqu'alors axé sur le petit commerce de détail pour les besoins de la vie quotidienne, devait se convertir en un pôle d'attraction ouvert et moderne pour les bricoleurs. Après une période de construction d'un peu plus de 18 mois, le célèbre marché spécialisé Bauhaus, qui opère à l'échelle européenne, a été le dernier et le plus important locataire principal à emménager dans les locaux. Il fêtera l'ouverture de son nouveau site de 16 000 m2 à Oftringen le samedi 26 septembre 2020. En plus de Bauhaus, Aldi Suisse, Media Markt, Mobilezone, Gidor Coiffeur et un bistrot complètent le mix de locataires et assurent ainsi un excellent approvisionnement de la population locale. Peter Lehmann, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, déclare: «Avec l'ouverture du nouveau magasin Bauhaus, nous achevons avec succès le repositionnement du site et créons en même temps un nouveau lieu de rencontre urbain pour la région.»

Gestion active du portefeuille et développement des espaces de vente au détail

Le modèle commercial de Swiss Prime Site est synonyme de conversion de «simple espance a espace de vie». Cela implique notamment le développement de nouveaux projets ainsi que la transformation et la réorientation de bâtiments ou de sites existants afin de libérer tout le potentiel des biens immobiliers. Compte tenu de la croissance continue du commerce en ligne, l'accent est mis en particulier sur les espaces de vente au détail classiques du secteur non alimentaire. Il convient de les développer et de les adapter aux nouvelles conditions du marché afin de continuer à les rendre génératrices de valeur et pérennes. Karin Voigt, Head Portfolio Management chez Swiss Prime Site Immobilien, explique: «Notre gestion active nous permet d'acquérir une sensibilité précieuse quant aux types d'utilisation au sein de notre portefeuille. Depuis un certain temps déjà, nous procédons délibérément à des adaptations des espaces de vente au détail. Ainsi, ces dernières années, nous avons par exemple transformé l'ancien centre commercial Stücki à Bâle en une destination dédiée à l'innovation, aux expériences, à la santé et à la recherche, voire en un lieu source d'inspiration pour l'être humain et la science. Nous avons également transformé huit anciens sites d'un détaillant de mode en espaces de bureaux et bancaires attrayants et très recherchés. Avec le marché spécialisé A1 à Oftringen, nous poursuivons en toute cohérence sur cette voie stratégique et menons ce bien immobilier vers un nouveau succès durable.»