SPS Solutions engage de nouveaux cadres et accroît ses revenus

Zurich (awp) - Swiss Prime Site Solutions a recruté Maximilian Hoffmann comme nouveau responsable des investissements afin de pouvoir lancer ses services pour ses fonds immobiliers (CIO Funds). La filiale dévolue à la gestion d'actifs de Swiss Prime Site (SPS) a également recruté deux autres cadres et est parvenue à fortement accroître ses revenus au premier semestre.

Ancien consultant chez KPMG et actif depuis huit ans au sein de SPS, M. Hoffmann prendra ses fonctions au 1er octobre, selon un communiqué paru lundi. Il sera rejoint par Fabian Linke et Samuel Bergstein, respectivement comme responsable du développement commercial depuis le mois d'août et responsable des acquisitions dès le 1er octobre. Le premier a travaillé chez Credit Suisse Global Real Estate pendant 14 ans et le second jouit de 15 ans d'expérience dans l'immobilier.

Le 23 septembre, Swiss Prime Site Solutions a décroché auprès de l'Autorité fédérale des marchés financiers (Finma) une licence de gestion de fonds au sens de la loi sur les établissements financiers (LSFin).

"L'obtention de la licence de gestion de fonds de la Finma était l'un de nos objectifs stratégiques pour l'exercice en cours. Cela nous permet d'offrir aux investisseurs des possibilités de placement dans l'immobilier qui répondent à leurs besoins", avait déclaré jeudi René Zahnd, directeur général de SPS.

Au premier semestre, Swiss Prime Site Solutions a vu ses revenus bondir de 56% à 7,5 millions de francs suisses par comparaison avec les six premiers mois de l'année dernière. Les actifs sous gestion ses sont établis à 3,2 milliards.

Le groupe de placements SPF Immobilier Suisse a atteint une rentabilité record de 3,28% dans la période sous revue et a multiplié par presque deux le rendement de ses placements.

Des transactions pour un montant de 118 millions de francs suisses ont été conclues, tandis que de nouveaux mandats ont été acquis. L'entreprise anticipe une croissance vigoureuse ces prochaines années.

Vers 09h45, la nominative Swiss Prime Site prenait 0,16% à 93 francs suisses et l'indice SPI s'appréciait de 0,08%.

