Zurich (awp) - Le groupe immobilier Swiss Prime Site (SPS) a dévoilé jeudi des résultats au premier semestre largement influencés par les effets des revalorisations et de la cession de Wincasa. L'entreprise zougoise a reconduit ses objectifs pour l'ensemble de 2023.

Les revenus locatifs issus des activités poursuivies ont augmenté de 1,9% à 218,9 millions de francs suisses sur les six premiers mois de l'année, mais le groupe a subi un effet négatif des revalorisations de 98,8 millions, à comparer avec un apport de 166,6 millions un an plus tôt, a-t-il détaillé dans un communiqué.

Le résultat des ventes immobilières a quant à lui chuté de 33,3% à 9,8 millions. Le résultat d'exploitation (Ebit) des activités poursuivies a du coup été divisé par près de quatre à 95,7 millions, tout comme le bénéfice net ressorti à 65,9 millions.

Le taux de vacance a pour sa part reculé de 0,2 point à 4,1% comparé à la fin de l'année dernière.

SPS a profité de plusieurs apports exceptionnels, empochant notamment 145,9 millions grâce à la vente fin mars de la société de services immobiliers Wincasa pour 171,6 millions au géant de la construction Implenia.

La direction de SPS table toujours en 2023 sur une hausse des revenus locatifs et progressive des coûts de financement. Le résultat opérationnel (FFO) devrait rester stable cette année, avant de progresser de manière sensible en 2024 avec la livraison attendue de différents projets à Zurich, Altstetten et Bâle.

