Zurich (awp) - Le groupe immobilier Swiss Prime Site (SPS) s'est porté acquéreur des activités de gestion d'actifs de son homologue zougois Fundamenta Group, doté d'un volume d'affaires de 4,2 milliards de francs suisses. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Dans les faits, SPS va s'emparer de sociétés Fundamenta (Suisse) et Fundamenta Deutschland, actuellement dans les mains des familles Garcia et Marxer ainsi que de la Banque cantonale de Lucerne (LUKB) et de la direction, indique jeudi la société soleuroise.

La vente se fera à 25% par le biais d'actions SPS puisées dans le capital autorisé. Le solde sera réglé grâce aux liquidités disponibles de la société immobilière basée à Olten. La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2024. Tous les droits sur le nom Fundamenta seront transférés à SPS, précise le communiqué.

Fondé en 2006, Fundamenta compte quelque 2000 investisseurs dans sa clientèle, aussi bien des institutionnels comme des caisses de pension, des banques ou des assurances que des particuliers et des family offices. L'entreprise a généré des recettes supérieures à 24 millions de francs suisses l'année dernière. Elle emploie 60 personnes entre Zoug et Munich.

Le gestionnaire d'actifs Belvédère Asset Management ne fait pas partie de la transaction. Cette entreprise fondée en 2001 et gérant 3 milliards d'actifs restera la propriété des actionnaires actuels. Les services immobiliers du parc de Belvédère seront cependant confiés à Swiss Prime Site Solutions.

Suite à cette transaction, SPS revendique le titre de plus important gestionnaire d'actifs immobiliers indépendant de Suisse, au regard d'un volume d'affaires de 13 milliards de francs suisses.

Dans un communiqué distinct, la LUKB affirme que le produit de la vente de sa part de 26,8% - non précisé - permettra de renforcer ses fonds propres.

fr/jh