Zurich (awp) - Swiss Prime Site (SPS) s'est porté acquéreur des activités immobilières de la société d'investissement zougoise Fundamenta Group, dotées d'un volume d'affaires de 4,2 milliards de francs suisses. Le montant de la transaction n'est pas dévoilé.

Dans les faits, SPS va s'emparer de la société Fundamenta (Suisse) et de la filiale allemande Fundamenta Deutschland, actuellement dans les mains des familles Garcia (fondatrice) et Marxer, de la Banque cantonale de Lucerne (LUKB) ainsi que de la direction, indique jeudi la société soleuroise. Cette activité sera intégrée à Swiss Prime Site Solutions, l'unité dédiée à la gestion d'actifs immobiliers.

L'acquisition se fera à 25% par le biais d'actions SPS puisées dans le capital autorisé. Le solde sera réglé grâce aux liquidités disponibles de la société immobilière basée à Olten. La finalisation de la transaction est prévue pour le deuxième trimestre 2024. Tous les droits sur le nom Fundamenta seront transférés à SPS, précise le communiqué.

Fondé en 2006, Fundamenta compte quelque 2000 investisseurs dans sa clientèle, aussi bien des institutionnels comme des caisses de pension, des banques ou des assurances que des particuliers et des family offices. L'entreprise a généré des recettes supérieures à 24 millions de francs suisses l'année dernière. Elle emploie 60 personnes entre Zoug et Munich.

La masse sous gestion de 4,2 milliards - dont 3,3 milliards placés dans l'immobilier suisse - est composée d'investissements dans différents actifs, comme des sociétés immobilières, des fondations de placement, des fonds ou émane de mandats directs.

Le gestionnaire d'actifs Belvédère Asset Management ne fait cependant pas partie de la transaction. Cette entreprise fondée en 2001 et gérant 3 milliards d'actifs restera la propriété des actionnaires actuels. Les services immobiliers du parc de Belvédère seront cependant confiés à Swiss Prime Site Solutions (SPSS).

Accès au marché allemand

Suite à cette transaction, SPS s'offre un accès au marché allemand et revendique le titre de plus important gestionnaire d'actifs immobiliers indépendant de Suisse, au regard d'un volume d'affaires de 13 milliards de francs suisses. Le portefeuille sera composé à 63% de biens résidentiels et de 37% de surfaces commerciales. Sur une base pro forma, il a généré l'année dernière un produit en 73 millions de francs suisses, après commissions.

Par ailleurs, le groupe soleurois compte maintenir le rapport entre le montant de ses emprunts et la valeur de son portefeuille immobilier ("loan-to-value ratio") sous les 40%. Les fonds provenant des opérations (FFO) par action devraient augmenter de 20% dans le sillage de cette opération, en partie déjà cette année.

Dans un communiqué distinct, la LUKB affirme que le produit de la vente de sa part de 26,8% - non précisé - permettra de renforcer ses fonds propres.

Pour la Banque cantonale de Zurich, cette acquisition qualifiée de "transformatrice" permettra à SPS de saisir des opportunités qui se présenteront après la fusion des activités gestion d'actifs d'UBS et Credit Suisse. L'unité SPSS pourrait même être cotée en Bourse à partir d'une certaine taille critique, note l'analyste Ken Kagerer. Ce dernier table sur une hausse du bénéfice de 5% après l'intégration de Fundamenta. L'action SPS étant sous-évaluée par le marché, la recommandation "surpondérer" est ainsi maintenue.

A 9h35, le titre SPS s'enrobait de 0,5% à 86,45 francs suisses dans un SPI en hausse de 0,32.

fr/jh