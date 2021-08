SPS se veut optimiste face aux nouvelles tendances

Zurich (awp) - Le groupe immobilier Swiss Prime Site (SPS) a profité de la reprise d'activité après l'allègement des mesures sanitaires contre le coronavirus. La direction a confirmé dans les grandes lignes ses perspectives pour l'année et dit ne pas craindre l'essor du télétravail et du commerce en ligne.

"La réouverture de l'économie et de la société dans la cadre de la pandémie envoie des signaux positifs" et se traduit par une reprise des transactions, des locations et de la demande en surfaces, a souligné l'entreprise soleuroise jeudi dans un communiqué. Alors que le coeur de métier dans l'immobilier a profité de cette reprise, l'activité de services continue de souffrir des restrictions liées au virus.

La performance à mi-parcours de la société est difficilement comparable, en raison de l'effet induit par la cession l'année dernière de Tertianum. Les deux premiers mois du premier semestre 2020 contiennent encore les résultats du gestionnaire de maisons de retraite. Le produit de la vente de 204,2 millions avait également été comptabilisé à cette période.

Entre janvier et fin juin, la société basée à Olten a vu son produit d'exploitation total reculer de 14,7% sur un an à 362,8 millions de francs suisses. De ce montant, le produit des loyers a atteint 213,4 millions, en repli de 3%, a précisé SPS. Hors effet de la cession de Tertianum, le produit d'exploitation total a augmenté de 6,3% et celui des loyers de 2,2%.

L'effet de la pandémie s'est fait ressentir au niveau des recettes locatives, avec notamment des réductions de loyers de 3,1 millions de francs suisses et un impact de 2,4 millions sur les loyers escomptés.

Accélération d'activité

Au niveau de la rentabilité opérationnelle (Ebit), SPS a bénéficié d'une progression de 13,4% (+36,6% hors Tertianum) à 355,6 millions de francs suisses, mais le bénéfice net a reculé de 4,7% à 257,1 millions pendant la période sous revue.

Hors effet des revalorisations et impôts latents, l'Ebit est ressorti en chute de 41,6% à 211 millions de francs suisses et le profit net a chuté de 48,9% à 163,5 millions.

La valeur totale du portefeuille immobilier de SPS, composé de 184 propriétés, a légèrement augmenté de 1,1% à 12,5 milliards de francs suisses pendant la période sous revue.

Alors que les revenus des loyers sont conformes aux attentes des analystes interrogés par AWP, l'Ebit et le résultat net les dépassent clairement, également au niveau des résultats apurés des revalorisations.

Comme indiqué précédemment, SPS table sur une hausse des revenus locatifs pour l'exercice en cours, grâce au bouclement des locations des projets immobiliers. Le taux de vacance doit évoluer autour des 4,7% (-0,4 point) enregistrés en première partie d'année. Dans l'activité de services, la société table également sur une accélération des recettes et des marges. Le groupe prévoit de mettre en oeuvre son portefeuille de projets, devisé à 2 milliards de francs suisses.

SPS table en seconde partie d'année sur un apport supplémentaire de 100 millions de francs suisses issus de nouvelles revalorisations, après 144,5 millions sur les six premiers mois.

La tendance au télétravail ne devrait pas impacter la demande pour des bureaux bien situés, a estimé le directeur général René Zahnd. Même chose pour le commerce de détail, où les emplacements de première qualités sont toujours demandés.

A la Bourse suisse, les investisseurs n'étaient pas totalement convaincus. Le titre SPS faisait quasiment du surplace (-0,05%) à 97,25 francs suisses vers 13h40, alors que l'indice de référence SPI accélérait de 0,21%.

al/lk/md