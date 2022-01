Swiss Prime Site Immobilien affiche une belle réussite locative pour 2021

Au cours des derniers mois de l'exercice 2021, Swiss Prime Site Immobilien a connu de francs succès locatifs dans les immeubles existants comme dans les projets. A ce niveau, dans toutes les régions du portefeuille de Swiss Prime Site Immobilien, le marché locatif s'est révélé attractif. Rien qu'au deuxième semestre 2021, l'entreprise a pu louer des espaces de bureaux, des espaces commerciaux et des espaces de vente d'environ 120 000 m2 au total. Sur l'ensemble de l'exercice, avec de nouvelles locations et des relocations pour quelque 170 000 m2, Swiss Prime Site Immobilien a obtenu d'excellents résultats locatifs.

De nouvelles locations et des relocations significatives dans toutes les régions du portefeuille immobilier

A partir du printemps 2022, la Prime Tower comptera un locataire renommé de plus. Zalando, commerçant en ligne actif à l'échelle mondiale, y louera environ 1 700 m2 de surfaces de bureau sur deux étages destinées à quelque 150 collaborateurs, et y aménagera un hub de technologie. Le choix de l'emplacement a été guidé tout particulièrement par l'environnement entrepreneurial et international à Zurich, la proximité de hautes écoles mondialement reconnues, le cluster de start-up de pointe, ainsi que la situation centrale et l'excellente desserte par les transports publics. Fin 2022, l'entreprise HDI Global SE, active au niveau mondial déplacera également son siège suisse dans la Prime Tower. En emménageant dans un espace de 1 200 m2, l'assureur du secteur industriel accélère la transformation de sa culture de travail et établit des conditions idéales pour le travail hybride, ainsi que des itinéraires courts vers les clients et les partenaires commerciaux. Au Stücki Park de Bâle, Swiss Prime Site Immobilien a pu conclure un contrat portant sur les surfaces bientôt libres de l'actuel hôtel Stücki avec le groupe Aquilas. A partir du printemps 2022, après une brève phase de transformation, le concept «Ariv» prendra ses quartiers dans l'actuel hôtel. 150 unités pour des séjours à moyen et long terme verront le jour sur plus de 8 000 m2. Martin Kaleja, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, explique: «Nous sommes très satisfaits que nos services et nos offres aient pu convaincre immédiatement trois entreprises actives sur le plan international: Zalando, HDI et Aquilas. Que ce soit des bureaux, des surfaces de vente au détail ou des commerces, les concepts d'espace flexibles, éprouvés et bien situés, sont et resteront très demandés.»

Des locataires clés supplémentaires dans les projets en développement à Genève, Schlieren et Bâle

A Genève, à proximité immédiate de la gare de Lancy-Pont-Rouge, Swiss Prime Site Immobilien développe un immeuble certifié selon le standard de durabilité SNBS offrant une surface d'environ 30 000 m2 et destiné à abriter des prestataires de service. Un locataire clé significatif (6 700 m2) de plus - un prestataire de services actif au niveau mondial - a été trouvé pour «Alto», portant ainsi le taux de prélocation à près de 50%. Pont-Rouge est la première grande étape de l'importante zone de développement Praille-Acacias-Vernets (PAV) à Genève, qui voit la construction d'un nouveau quartier sur une superficie de 230 hectares. Martin Kaleja, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, explique: «Après avoir posé la première pierre de notre projet fin avril 2021, nous avons réussi à trouver, après CMS et Westhive, un troisième locataire renommé en peu de temps. Les éléments décisif pour la conclusion du contrat ont été l'excellente desserte par les transports publics, les espaces ultramodernes généreux et adaptés aux besoins actuels des clients, ainsi que la situation dans un quartier urbain en plein essor.» Swiss Prime Site Immobilien affiche d'autres belles réussites locatives dans les projets de développement à Bâle (Stücki Park) et Schlieren (nouveau bâtiment JED) avec une surface totale de plus de 10 000 m2.