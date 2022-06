Swiss Prime Site Immobilien: fort succès des locations au 1er semestre 2022

Swiss Prime Site Immobilien a enregistré d’importants succès locatifs au cours du 1er semestre 2022. Sur l’ensemble de son portefeuille et dans toutes les régions, l’entreprise a loué ou reloué plus de 90 000 m2 [S1 2021: 47 000 m2]. Les conditions du marché et la demande de surfaces commerciales qui en découle se sont révélées tout à fait positives, de sorte que des baux ont été conclus avec succès dans toutes les catégories d’utilisation. Malgré le ralentissement économique mondial, les signaux concernant l’évolution en Suisse restent majoritairement positifs. Ainsi, 105 000 nouveaux emplois (+2.6%) ont été créés dans le secteur des services au cours des douze derniers mois. En outre, les 114 000 postes vacants témoignent de la robustesse du marché du travail suisse.

Importantes nouvelles locations et relocations de plus de 90 000 m2

Les renouvellements de baux et les nouvelles locations de surfaces de cette année ont clairement démontré l’attractivité du portefeuille de Swiss Prime Site Immobilien, axé sur des emplacements de premier choix. La demande a nettement augmenté à Bâle en particulier. L’entreprise technologique Adobe, l’entreprise Arxada active dans le domaine de la chimie de spécialités, et La Poste Suisse ont loué d’importantes surfaces dans la Peter-Merian-Haus nouvellement positionnée: un complexe de bureaux moderne situé directement à la gare centrale de Bâle. La Messeturm a également profité du renforcement du marché des bureaux à Bâle et n’a plus que deux étages disponibles sur un total de 30. Ariv a ouvert son premier lieu de coliving en Suisse dans l’ancien hôtel Stücki. La région de Zurich est restée très dynamique et attractive, avec des succès locatifs supplémentaires dans le West-Log, le bâtiment MFO et la Prime Tower. La demande soutenue de surfaces commerciales s’est également manifestée dans la région de Genève. Dans le Patio Plaza, situé entre le centre-ville et l’aéroport, un contrat de location a notamment pu être conclu avec BSE Ecole SA.

Les projets de développement JED et Stücki Park affichent des taux de prélocation élevés

Les deux projets de développement en cours de construction, JED à Schlieren et Stücki Park à Bâle, ont également bénéficié d’une demande soutenue. Pour les projets mentionnés, on s'attend à un taux de prélocation d'environ 90% d'ici la fin de l'année. Martin Kaleja, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, explique: «Grâce à la forte performance des relocations et des nouvelles locations au sein de notre portefeuille ainsi qu’aux perspectives économiques toujours intactes, nous sommes optimistes et visons un faible taux de vacance ainsi qu’une évolution positive des revenus locatifs pour la fin de l’année.»

Swiss Prime Site publiera ses résultats semestriels 2022 détaillés le jeudi 25 août 2022.