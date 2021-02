EQS Group-Ad-hoc: Swiss Prime Site AG / Mot-clé(s) : Résultat annuel

Swiss Prime Site: Une année réussie dans un contexte de pandémie



25.02.2021 / 07:00 CET/CEST

Publication d'un communiqué ad hoc en vertu de l'article 53 du RC

Le contenu relève de la responsabilité de l'émetteur.



COMMUNIQUÉ DE PRESSE Olten, le 25 février 2021 Augmentation du taux de capitaux propres à 47.8% et réduction du ratio LTV à 41.9%

Gains de réévaluation élevés de 203.4 millions CHF

Baisse du taux de vacance de 5.4% à 5.1% par rapport au premier semestre en 2020

Confirmation des objectifs à moyen terme et d'un rendement de dividende attractif de 3.9% La pandémie a eu une forte influence sur l'économie et la société en 2020. La branche immobilière suisse et le Groupe Swiss Prime Site ont ressenti cet impact. Pourtant, malgré ce contexte difficile, l'entreprise est parvenue à atteindre bon nombre de ses objectifs et affiche au final de bons résultats. En 2020, Swiss Prime Site a enregistré un produit d'exploitation de 792.9 millions CHF [1258.8 millions CHF]. L'écart s'explique principalement par la vente de la société du Groupe Tertianum, le 28 février 2020. Le résultat d'exploitation (EBIT) se monte à 762.3 millions CHF [628.3 millions CHF]. Cette forte augmentation repose sur le succès de la vente de Tertianum pour un montant de 204.2 millions CHF. Il en a résulté un EBIT de 555.0 millions CHF [572.9 millions de CHF] dans notre c?ur de métier, l'immobilier. Ce chiffre inclut les gains de réévaluation du portefeuille immobilier de 203.4 millions CHF avec une juste valeur de 12.3 milliards CHF [11.8 milliards CHF]. Le segment Services a réalisé un EBIT d'un montant de 207.3 millions CHF [55.5 millions CHF]. La hausse est due à la vente de Tertianum déjà évoquée. Il en a résulté un résultat de 610.4 millions CHF [608.5 millions CHF]. A la différence de l'année précédente, cette valeur inclut un effet fiscal positif marginal de 7.1 millions CHF [172.5 millions CHF] provenant de la dissolution d'impôts différés passifs en raison de la baisse des taux d'imposition cantonaux. Hors réévaluations et tous impôts différés, le résultat a augmenté à 476.6 millions CHF [315.7 millions CHF]. Au total, Swiss Prime Site a pu accroître son taux de capitaux propres à 47.8% [44.4%] et donc renforcer considérablement son bilan.



Produits d'exploitation

En 2020, Swiss Prime Site a enregistré un produit d'exploitation de 792.9 millions CHF [1258.8 millions CHF]. La différence par rapport à l'année précédente s'explique principalement par la vente et la déconsolidation de la société du groupe Tertianum, le 28 février 2020.



Le segment Immobilier a enregistré, dans un environnement de marché difficile, un produit des locations immobilières de 431.0 millions CHF (-1.4%). Sur une base comparable, le recul s'élève à -3.7%. Celle-ci comprend une diminution des recettes de 12.7 millions CHF due à la pandémie de coronavirus. Ce chiffre correspond à des loyers du chiffre d'affaires et de parking, plus faibles que prévu, d'environ 4 millions CHF ainsi qu'à des exonérations de loyer d'environ 9 millions CHF. Le produit d'exploitation s'est élevé à 482.9 millions CHF [519.5 millions CHF]. Malgré un marché exigeant, l'entreprise est parvenue à réduire le taux de vacance dans le portefeuille, qui avait atteint 5.4% au 1er semestre 2020, à 5.1% [4.7%]. Le portefeuille immobilier a augmenté de 557.2 millions CHF, soit 4.7%, à 12.3 milliards CHF. Cette croissance est due à des gains de réévaluation et à l'achèvement de développements de projets. Avec 3.2% [3.5%], le rendement net des immeubles réalisé dans le portefeuille immobilier sur le marché des immeubles de premier ordre se situe à un niveau attrayant.



Le segment Services a enregistré un produit d'exploitation de 378.2 millions CHF [828.4 millions CHF]. Par rapport à l'année précédente, Tertianum n'est inclus que pour deux mois, ce qui explique en grande partie cet écart. Swiss Prime Site Solutions a pu générer pour le compte de Swiss Prime Fondation de placement de nouveaux capitaux d'un montant total de 160 millions CHF grâce à des émissions et ainsi financer des transactions attractives. Le produit de la gestion d'actifs réalisé s'est élevé au total à 13.1 millions CHF [13.5 millions CHF]. Wincasa a réalisé un produit des services immobiliers de 146.2 millions CHF [148.1 millions CHF]. Avec le contrat de location numérique pour surfaces annexes, la société du groupe enregistre ses premiers succès dans la transformation de son modèle d'affaires. Jelmoli a été fortement touchée par le confinement imposé par les pouvoirs publics en mars, avril et mai. L'interdiction partielle de ventes le dimanche durant le 4e trimestre de l'année, qui représente habituellement un chiffre d'affaires important pour les vendeurs, a également eu un fort impact. Le produit de Retail a connu une forte baisse: il s'est élevé à 110.6 millions CHF, soit 13.4% de moins que l'année précédente.



Résultat d'exploitation

Swiss Prime Site a réussi à augmenter significativement son résultat d'exploitation (EBIT) 2020 de 21.3% à 762.3 millions CHF [628.3 millions CHF]. La vente de Tertianum explique notamment cette hausse.



L'immobilier, le c?ur de métier, a permis d'enregistrer un EBIT de 555.0 millions CHF [572.9 millions CHF]. L'écart de 3.1% par rapport à l'année précédente s'explique par l'impact de la pandémie. D'une part, celle-ci a entraîné une diminution des recettes d'environ 13 millions CHF dans le produit des locations. D'autre part, les dépenses pour répondre aux demandes des locataires ont également augmenté. Des réévaluations d'un montant net de 203.4 millions CHF [204.4 millions CHF] sont incluses dans le résultat d'exploitation. Ces dernières concernent principalement les immeubles existants, à hauteur de 164.5 millions CHF. 38.9 millions CHF proviennent de projets en cours de construction. Le taux d'escompte réel moyen s'élevait au 31 décembre 2020 à 2.91%, soit 15 points de base de moins que la valeur enregistrée fin 2019. Abstraction faite des réévaluations, le segment Immobilier a enregistré un EBIT de 351.6 millions CHF [368.4 millions CHF]. Les résultats proportionnels avant impôts issus de projets en développement vendus (Espace Tourbillon et Weltpost Park) et les ventes d'objets existants au cours de l'année à Berne et à Zurich ont contribué au résultat à hauteur d'un montant total de 36.1 millions CHF [37.6 millions CHF]



Le segment Services a réalisé un EBIT de 207.3 millions CHF [55.5 millions CHF]. Cette hausse significative s'explique par le résultat de 204.2 millions CHF provenant de la vente de Tertianum. En 2020, le segment Services a enregistré des charges d'exploitation nettement moins élevées, d'un montant de 375.0 millions CHF [771.9 millions CHF], en raison des frais de personnel plus faibles suite à la vente de Tertianum.



Résultat

En 2020, Swiss Prime Site a enregistré un résultat de 610.4 millions CHF [608.5 millions CHF]. A la différence de l'année précédente, cette valeur inclut un effet fiscal positif marginal de 7.1 millions CHF [172.5 millions CHF] provenant de la dissolution d'impôts différés passifs en raison de la baisse des taux d'imposition cantonaux. Hors réévaluations et tous impôts différés, le résultat a augmenté significativement à 476.6 millions CHF [315.7 millions CHF]. Cela comprend le résultat de 204.2 millions CHF issu de la vente de Tertianum. Les charges financières ont pu être réduites à 60.5 millions CHF [70.7 millions CHF] grâce à de nouveaux refinancements durables. L'EPS (résultat par action) a atteint CHF 8.04 [CHF 8.00]. Hors réévaluations et tous impôts différés, l'EPS s'est élevé à CHF 6.27 [CHF 4.14].



Bilan

Swiss Prime Site a placé efficacement un «green bond» au 4e trimestre 2020 d'un montant de 300 millions CHF avec une durée de neuf ans et un coupon de 0.65%. Grâce aux refinancements attractifs, la durée résiduelle moyenne pondérée de la dette porteuse d'intérêts a nettement augmenté à 4.8 ans [4.2 ans] et le taux des fonds de tiers a diminué à 1.1% [1.2%]. En comparaison avec le rendement net légèrement inférieur de 3.2% [3.5%] sur le portefeuille immobilier, cela implique un spread de taux d'intérêt très attractif de 2.1% [2.3%]. La vente de Tertianum a entraîné un apport de fonds de 600.4 millions CHF et un résultat d'un total de 508.7 millions CHF. 304.5 millions CHF ont été enregistrés sous la forme d'une réintégration du goodwill comptabilisé directement dans les capitaux propres et 204.2 millions CHF, comme résultat dans l'EBIT. De plus, des conversions d'obligations convertibles ont entraîné une augmentation marginale des actions émises à 75 970 364 [2019: 75 946 349] et ainsi une légère hausse des capitaux propres de 2.4 millions CHF. Ces effets ont généré une augmentation significative du taux de capitaux propres à 47.8% [44.4%] et une réduction du taux des mises en gage du portefeuille immobilier (LTV) à 41.9% [45.7%]. La VNI après impôts différés a nettement augmenté à 80.11 CHF par action (+11.5%). Cette valeur prend en compte le dividende de 3.80 CHF par action versé en avril 2020. Swiss Prime Site a réalisé un rendement des capitaux propres de 10.6% [11.5%], qui dépasse largement les objectifs à long terme de l'entreprise de 6-8% en raison des résultats de ventes réalisés.



Perspectives

Pour l'exercice 2021 et au-delà, la direction de Swiss Prime Site estime que les opportunités de marché pour les surfaces de bureau resteront intactes. Cette estimation pour la Suisse se fonde sur les durées de trajets des pendulaires les plus courtes en Europe, sur un taux d'occupation déjà adapté aux nouveaux modèles de travail avant la pandémie pour les surfaces de bureau et sur le besoin de plus de distance et de surfaces communes. La situation pour les utilisations de Retail reste complexe. Swiss Prime Site estime que le commerce traditionnel sur les bons sites continuera à connaître une demande. Le portefeuille des surfaces de Retail jouit en majorité d'excellents emplacements. Si la situation générale pour le tourisme se normalise à moyen terme, de bonnes opportunités s'offriront à nouveau pour l'hôtellerie et l'événementiel. En raison des projets en développement terminés l'année précédente et qui sont pratiquement entièrement loués, Swiss Prime Site prévoit une hausse des revenus locatifs pour l'exercice 2021 sous réserve de répercussions imprévisibles de la pandémie de COVID. Le taux de vacance dans le portefeuille baisse à moins de 5%. A moyen terme, Swiss Prime Site s'en tient aux objectifs communiqués en octobre 2020.



Développement durable et processus de diminution des émissions de CO 2

Les immeubles de Swiss Prime Site disposent tous sans exception d'une grande qualité en termes de bâtiment et d'emplacement. En outre, le portefeuille immobilier affiche une bonne performance en matière de développement durable. Afin d'optimiser encore celle-ci, des mesures ciblées seront prises et des investissements dans le cadre du processus de réduction des émissions de CO 2 seront effectués. L'objectif est d'améliorer continuellement la consommation de ressources et d'atteindre la neutralité carbone dans le portefeuille immobilier d'ici 2040.



Changement au sein de la direction du Groupe Swiss Prime Site

Markus Meier, CFO de Swiss Prime Site, a décidé de quitter l'entreprise pour motifs personnels au terme d'un engagement de plusieurs années. Le Conseil d'administration et les membres de la Direction du Groupe le remercient pour son immense contribution au succès de l'entreprise et lui souhaitent bonne continuation. Le Conseil d'administration de Swiss Prime Site a désigné Marcel Kucher (de nationalité suisse, né en 1971) pour lui succéder. Marcel Kucher a achevé ses études universitaires d'économie à Zurich en 2000 par une thèse de fin d'études avant d'entamer sa carrière professionnelle chez McKinsey & Company (Zurich). Il est actuellement CFO de Peach Property Group, une société cotée en bourse. Barbara Frei-Spreiter, présidente du Comité de nomination et de rémunération du Conseil d'administration de Swiss Prime Site, déclare: «Nous sommes ravis que Marcel Kucher, expert chevronné de la finance disposant de solides connaissances de l'immobilier, ait rejoint Swiss Prime Site. Grâce à son immense expérience du marché des capitaux et de la numérisation, il complétera parfaitement notre équipe de direction et la renforcera davantage.» Marcel Kucher prendra son nouveau poste le 1er juillet 2021.



Assemblée générale 2021

Le Conseil d'administration proposera aux actionnaires lors de l'Assemblée générale du 23 mars 2021 une distribution de 3.35 CHF par action (ex-date: 25 mars 2021, valeur: 29 mars 2021). La moitié de la distribution proviendra des réserves issues d'apports en capital (sans déduction de l'impôt anticipé) et l'autre moitié sera constituée d'un dividende ordinaire (avec déduction de l'impôt anticipé de 35%). Le Conseil d'administration proposera également à l'Assemblée générale d'élire Madame Barbara A. Knoflach au Conseil d'administration. Les autres membres du Conseil d'administration, à l'exception de Monsieur Rudolf Huber, sont candidats à leur réélection. Pour toute question, veuillez vous adresser à:



Investor Relations, Markus Waeber

Tél. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss Liens web:

Rapport annuel en ligne | Communiqué de presse | Présentation | Webcast | Invitation AG CHIFFRES CLÉS en 31.12.2019 31.12.2020 Chiffres clés du Groupe Portefeuille immobilier à la juste valeur mios CHF 11 765.4 12 322.6 Produit des locations immobilières mios CHF 486.9 424.7 Produit du développement immobilier mios CHF 79.8 50.1 Produit des services immobiliers mios CHF 117.5 115.2 Taux de vacance % 4.7 5.1 Rendement net du portefeuille immobilier % 3.5 3.2 Taux d'intérêt moyen pondéré de tous les passifs financiers % 1.2 1.1 Total produits d'exploitation mios CHF 1 258.8 792.9 Réévaluation des immeubles de rendement, nette mios CHF 203.4 203.4 Résultat de la vente d'immeubles de rendement, net mios CHF 20.8 22.2 Résultat de la vente des participations, net mios CHF - 204.2 Résultat d'exploitation avant dépréciations et amortissements (EBITDA) mios CHF 653.4 779.9 Résultat d'exploitation (EBIT) mios CHF 628.3 762.3 Résultat mios CHF 608.5 610.4 Chiffres clés segment opérationnel Immobilier Produit des locations immobilières mios CHF 437.3 431.0 Produit du développement immobilier mios CHF 79.8 50.1 Total produits d'exploitation mios CHF 519.5 482.9 Résultat d'exploitation (EBIT) mios CHF 572.9 555.0 Chiffres clés segment opérationnel Services Produit des locations immobilières mios CHF 106.0 28.6 Produit des services immobiliers mios CHF 148.1 146.2 Produit de Retail mios CHF 127.8 110.6 Produit de Cadre de vie des seniors mios CHF 423.9 72.4 Produit de la gestion d'actifs mios CHF 13.5 13.1 Total produits d'exploitation mios CHF 828.4 378.2 Résultat d'exploitation (EBIT) mios CHF 55.5 207.3 Chiffres clés financiers du Groupe Capitaux propres mios CHF 5 459.2 6 085.6 Taux des capitaux propres % 44.4 47.8 Taux prêt/valeur de portefeuille immobilier (LTV) % 45.7 41.9 Rendement des capitaux propres (ROE) % 11.5 10.6 Rendement des capitaux investis (ROIC) % 5.6 5.4 Résultat par action (EPS) CHF 8.00 8.04 VNI avant impôts différés par action1 CHF 86.34 95.41 VNI après impôts différés par action1 CHF 71.87 80.11 Chiffres clés du Groupe hors réévaluations et tous impôts différés Résultat d'exploitation (EBIT) mios CHF 424.9 558.9 Résultat mios CHF 315.7 476.6 Résultat par action (EPS) CHF 4.14 6.27 Rendement des capitaux propres (ROE) % 6.3 8.5 1 segment Services (secteurs proches de l'immobilier) compris seulement à leur valeurs comptables

Fin du communiqué ad hoc