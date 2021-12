Swiss Prime Site: acquisition du groupe Akara de Zoug

Achat d'Akara, un groupe performant dirigé par ses fondateurs

Swiss Prime Site renforcent son modèle d'affaires dans le segment Services en reprenant comme prévu Akara, un groupe de Zoug dirigé par ses fondateurs. Fondé par Karl Theiler et Jonathan van Gelder en 2016, Akara Funds SA a évolué pour devenir un fournisseur de fonds réglementé par la FINMA et spécialisé dans l'immobilier résidentiel et commercial. Le groupe comprend également Akara Real Estate Management AG, qui fournit des services immobiliers dans les domaines du développement, de la réalisation, de la gérance et de la commercialisation, ainsi qu'Akara Property Development SA, qui assure la gestion d'une société en commandite de placements collectifs (SCmPC). Le groupe emploie environ 50 spécialistes de l'immobilier, qui sont intégralement repris. Les actifs immobiliers sous gestion s'élèvent au total environ 2.3 mia CHF et se composent d'«Akara Diversity PK», un fonds immobilier pour institutions de prévoyance exemptées d'impôt, du produit de private equity «Akara Property Development 1 SCmPC» pour investisseurs qualifiés et d'un pipeline de développement (entre autres Akara Tower, Baden) de plus de 240 mio CHF. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, déclare: «Nous sommes ravis d'avoir pu acquérir le groupe Akara, une entreprise innovante, dynamique et bien établie. Le modèle d'affaires de ce fournisseur de fonds et sa culture d'entreprise correspondent parfaitement à Swiss Prime Site Solutions.» Karl Theiler, CEO d'Akara, complète: «Notre future appartenance au groupe Swiss Prime Site nous permet d'unir nos forces dans le domaine des fonds et de renforcer significativement notre position sur le marché.» Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de vente. L'acquisition est financée à 35% par des actions de Swiss Prime Site et le capital approuvé à cet effet. Le reste de la transaction est financé par des moyens librement disponibles.

Développement et renforcement clairs de la plateforme d'investissement en place au niveau du Groupe

La transaction sera probablement conclue à la mi-janvier 2022 avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Il est prévu d'intégrer le groupe Akara et ses sociétés à Swiss Prime Site Solutions au cours de l'exercice 2022 et de fusionner les deux directions de fonds. Grâce à ce projet de regroupement, Swiss Prime Site Solutions deviendra l'un des principaux gestionnaires d'actifs immobiliers de Suisse, avec des actifs immobiliers sous gestion (y compris pipeline de développement) dépassant les 6.5 mia CHF et une contribution à l'EBIT de quelque 27 à 28 mio CHF pour 2022. Cette acquisition permet à Swiss Prime Site Solutions d'étendre considérablement sa base de clientèle et d'ajouter de nouvelles catégories de produits et de fonds, telles que les investissements en private equity immobilier, à sa plateforme d'investissement actuelle. Pour que la transition se déroule au mieux, les deux fondateurs de l'entreprise y resteront actifs jusqu'en juillet 2022. La collaboration pourra ensuite se poursuivre sur la base de mandats. Anastasius Tschopp, CEO de Swiss Prime Site Solutions, résume: «Je suis très heureux d'accueillir l'équipe d'Akara en notre sein et de voir Akara et Swiss Prime Site Solutions constituer ensemble un gestionnaire d'actifs immobiliers encore plus efficace. Les deux entreprises se complètent idéalement en ce qui concerne leur clientèle, leurs collaborateurs et leur savoir-faire.»