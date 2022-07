Swiss Prime Site: le plus grand portefeuille immobilier certifié de Suisse

75% des surfaces avec certificat de durabilité

Dans le cadre de ses initiatives globales en matière de gestion durable, Swiss Prime Site a décidé de certifier, avant la fin de l’exercice 2022, la majeure partie de son portefeuille immobilier, qui compte environ 180 immeubles et sites dans toute la Suisse. Sur la base d’une analyse approfondie des différents systèmes de certification et d’une étude de faisabilité, plus d’une douzaine de certifications pilotes ont déjà été mises en œuvre au cours des derniers mois. L’objectif est de certifier environ 75% des surfaces du portefeuille immobilier d’ici fin 2022. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, déclare à ce sujet: «Avec la certification de nos biens immobiliers, nous augmentons la transparence et établissons en même temps un cadre de référence. De plus, nous posons les bases pour créer à long terme une plus-value écologique, économique et sociale pour toutes les parties prenantes. Par ailleurs, nous avons lié nos objectifs climatiques ambitieux à notre stratégie de financement depuis l’an dernier. Chaque amélioration au niveau de la durabilité nous permet d’obtenir un financement plus intéressant.»

Un portefeuille immobilier climatiquement neutre d’ici 2040

La politique environnementale actuelle de Swiss Prime Site stipule que tous les projets de nouvelle construction / de transformation et de repositionnement doivent être certifiés par un label de durabilité reconnu au niveau national ou international. Pour les immeubles existants, on mise sur BREEAM In-Use, un système de certification très répandu au niveau international. Dans le cadre des projets de développement, l’accent est mis sur la certification selon le Standard Construction durable Suisse (SNBS). «Au-delà de la certification, nous réalisons pour chaque immeuble certifié une analyse de potentiel qui débouche sur des mesures visant à améliorer la performance en matière de durabilité. Nos ambitions sur certains thèmes, comme la prévention des émissions de gaz à effet de serre – lors de la construction et de l’exploitation – ou l’économie circulaire, vont au-delà du respect des prescriptions», explique Martin Pfenninger, Head Group Sustainability, à propos des ambitions de Swiss Prime Site. Car, les objectifs sont claire: créer des espaces de vie durables et un portefeuille immobilier climatiquement neutre d’ici 2040.