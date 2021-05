Swiss Prime Site: mise en ?uvre réussie de la stratégie de portefeuille et de projets

Nouvelle vente d'un bâtiment d'Espace Tourbillon à Genève

Depuis mi-2018, Swiss Prime Site réalise le projet d'envergure «Espace Tourbillon», dans la zone industrielle de Plan-les-Ouates, à Genève. Le complexe, qui se compose de cinq bâtiments au total, dispose d'une gare logistique en sous-sol et offre une surface totale de 95 000 m2. Il est destiné aux entreprises des secteurs de la technologie et de l'industrie ainsi qu'aux PME à vocation artisanale et de services. Les deux premiers bâtiments (C et D) du projet ont été vendus à la Fondation Hans Wilsdorf en juin 2017. Le 15 avril 2021, le bâtiment C a été remis, prêt à être occupé, à son nouveau propriétaire. Dans ce bâtiment ainsi que dans le bâtiment D, qui sera achevé en fin d'année, dix institutions sociales et un cluster de start-ups trouveront un nouveau lieu d'activités à la pointe du progrès. Le développement réussi du projet a abouti fin avril 2021 à une nouvelle vente: le bâtiment E. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, déclare: «Dans le cadre de ce projet hors-norme, nous avons pu mettre à profit toutes nos compétences en matière de développement. Nous avons réussi à offrir à la région de Genève ainsi qu'aux futurs locataires, propriétaires et utilisateurs des espaces optimaux et équipés pour l'avenir, tout en apportant une contribution significative à un urbanisme moderne et durable. Sur le même site, nous avons lancé avec succès un concept novateur dans le bâtiment A: PPE pour les entreprises. 70% des surfaces ont d'ores et déjà été vendues ou réservées à des entreprises locales.»



Financement durable de l'entreprise et de ses projets grâce au «recyclage de capitaux»

Dans le segment Immobilier, son c?ur de métier, Swiss Prime Site poursuit l'objectif de valoriser son portefeuille existant de propriétés de premier ordre, attrayantes et à valeur stable. La vaste palette de projets, d'une valeur d'environ 1.4 milliard CHF, est développée en permanence. Dans ce contexte, des réserves foncières et de densification sont également intégrées au processus de développement à haut rendement. Les ventes opportunistes de propriétés en portefeuille ou de projets font aussi partie de la stratégie à moyen terme du «recyclage de capitaux» ou du financement durable de l'entreprise et de ses projets. René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, précise: «Début 2021, nous avons profité de l'opportunité offerte par l'environnement du marché pour vendre un bien immobilier situé en plein centre de Zurich (Stadelhofen) à des conditions extrêmement intéressantes. En outre, la vente du bâtiment E d'Espace Tourbillon nous a permis de couvrir les besoins supplémentaires en surfaces d'un partenaire important. Ainsi, nous avons déjà réussi à atteindre notre objectif annuel en matière de bénéfices sur les ventes pour le premier trimestre de l'année 2021. Comme prévu, nous avons affecté les recettes générées par ces deux transactions à l'autofinancement de notre portefeuille de projets, et notamment au deuxième grand projet genevois de Swiss Prime Site: Alto Pont-Rouge, à Lancy.»