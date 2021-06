Swiss Prime Site : Immobilien développe le nouveau site à Zurich pour Google

Google Suisse, nouveau locataire unique de la Müllerstrasse 16/20 à partir de 2023

Swiss Prime Site Immobilien a pu acquérir l'immeuble de bureaux situé au 16/20 de la Müllerstrasse à Zurich en 2018 dans le cadre du swap deal d'un fonds immobilier du Credit Suisse Asset Management. En contrepartie de la participation à l'Urban Entertainment Center «Sihlcity», ce bien attrayant a été intégré au portefeuille de Swiss Prime Site Immobilien dans un lot comprenant deux autres biens immobiliers. Le bail signé avec le précédent locataire à long terme expire à l'été 2021 et ne sera pas renouvelé. Swiss Prime Site Immobilien a trouvé en Google Suisse un nouveau locataire unique pour la Müllerstrasse 16/20. Martin Kaleja, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, déclare: «La Suisse, et notamment Zurich, s'est très fortement développée dans le domaine de la technologie Internet ces dernières années et est devenue un véritable hub en Europe. Nous sommes extrêmement ravis d'avoir pu convaincre Google, l'un des principaux moteurs du secteur, de la qualité de l'emplacement de notre bien immobilier.» Lucas Stolwijk, EMEA Regional Workplace Services Manager Google Suisse, ajoute: «La situation centrale au c?ur de la ville, ainsi que sa proximité avec nos autres sites dans la ville de Zurich, ont été pour nous et nos employés les arguments déterminants. Nous avons également été convaincus par le concept de Swiss Prime Site Immobilien, qui prévoit de transformer le bâtiment afin qu'il soit à la pointe du progrès et réponde aux normes les plus élevées en matière de durabilité. Nous sommes impatients d'investir davantage dans le site de Zurich et de renforcer notre coopération avec les partenaires sur place dans l'écosystème d'innovation local.»

La réussite grâce à l'économie circulaire et à la durabilité

Construit en 1980, le bâtiment offre une surface locative de quelque 15 000 m2. Situé à proximité de Stauffacher et à quelques pas de la gare centrale de Zurich, l'emplacement est parfaitement desservi par les transports publics (tram, réseau express régional). La propriété sera entièrement rénovée à l'intérieur et à l'extérieur. Cela comprend le démantèlement complet jusqu'à la structure porteuse, la rénovation de la façade et de la toiture ainsi que l'ensemble de la technique du bâtiment. La Müllerstrasse 16/20 deviendra également un projet phare en termes de construction durable et moderne et sera certifiée SNBS après son achèvement fin 2023. Swiss Prime Site Immobilien réalisera la transformation de ce bien entièrement dans l'esprit de la durabilité intégrale et de l'économie circulaire. Ainsi, tous les matériaux démantelés seront catalogués et réutilisés dans la mesure du possible. Cela permet d'économiser des trajets de transport, de préserver les ressources, de limiter les émissions de CO2 et de conserver l'identité existante du bâtiment dans la ville. Martin Kaleja, CEO de Swiss Prime Site Immobilien, explique: «La durabilité fait partie intégrante du modèle commercial de Swiss Prime Site Immobilien. Nous nous engageons en faveur de l'utilisation de techniques ménageant l'environnement, des énergies renouvelables et de concepts de durabilité. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé en Google Suisse un partenaire qui partage cette approche et nous permet d'apporter notre expérience en matière de bâtiments durables au site de la Müllerstrasse 16/20.»