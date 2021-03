Swiss Prime Site : L'Assemblée générale approuve toutes les propositions du Conseil d'administration

EQS Group-Ad-hoc: Swiss Prime Site AG / Mot-clé(s) : Assemblée générale/Dividende

23.03.2021 / 18:00 CET/CEST

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Olten, le 23 mars 2021 Approbation des comptes annuels 2020 et distribution de CHF 3.35

Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe

Election de Barbara A. Knoflach au Conseil d'administration et confirmation des autres membres du Conseil d'administration dans leurs fonctions Approbation des comptes annuels 2020 et distribution de CHF 3.35

Les comptes annuels 2020 ont été approuvés par l'Assemblée générale. Par ailleurs, la distribution de CHF 3.35 par action nominative autorisée, proposée par le Conseil d'administration, a été confirmée. Celle-ci se compose d'un dividende ordinaire de CHF 1.67 brut par action nominative (CHF 1.09 net après déduction de l'impôt anticipé de 35%), prélevé sur le bénéfice résultant du bilan, et d'une distribution de CHF 1.67 par action nominative, prélevée sur les réserves d'apport en capital, qui est exonérée de l'impôt anticipé. Le versement sera effectué le 29 mars 2021 (date ex: 25 mars 2021). Approbation des votes sur la rémunération du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe

Lors d'un vote consultatif, l'Assemblée générale a approuvé le rapport de rémunération 2020 de Swiss Prime Site AG. En outre, les actionnaires ont approuvé la rémunération totale 2021 des membres du Conseil d'administration et de la Direction du Groupe lors de deux votes contraignants distincts. Election de Barbara A. Knoflach au Conseil d'administration et confirmation des autres membres du Conseil d'administration dans leurs fonctions

Barbara A. Knoflach a été nouvellement élue au Conseil d'administration de Swiss Prime Site. Les actionnaires ont voté pour la réélection de Barbara Frei-Spreiter, Gabrielle Nater-Bass, Ton Büchner, Christopher M. Chambers, Mario F. Seris et Thomas Studhalter au Conseil d'administration pour un nouveau mandat jusqu'à l'Assemblée générale 2022. Ton Büchner a été réélu Président du Conseil d'administration. Alors que le Comité de nomination et de rémunération reste inchangé avec Barbara Frei-Spreiter (Présidente), Christopher M. Chambers et Gabrielle Nater-Bass, le Comité d'audit se compose désormais de Thomas Studhalter (Président), Christopher M. Chambers et Barbara A. Knoflach et le Comité des placements se compose de Mario F. Seris (Président), Ton Büchner et Barbara A. Knoflach. Pour toute question, veuillez vous adresser à:



Investor Relations, Markus Waeber

Tél. +41 58 317 17 64, markus.waeber@sps.swiss



Media Relations, Mladen Tomic

Tél. +41 58 317 17 42, mladen.tomic@sps.swiss

