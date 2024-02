Zurich (awp) - La société immobilière Swiss Prime Site (SPS) envisage le futur avec optimisme, après un exercice 2023 solide sur le plan opérationnel. La demande pour de l'immobilier bien situé est toujours forte, s'est enthousiasmé le directeur général (CEO) René Zahnd lors de la conférence de bilan jeudi.

L'année dernière, le revenu des loyers a progressé à 438 millions de francs suisses, en hausse de 1,3% ou 4,3% à périmètre comparable. L'indexation des loyers, les nouvelles mises en location et la baisse du taux de vacance à 4,0%, contre 4,3% un an plus tôt, ont contribué à la performance.

Swiss Prime Site Solutions, la division dédiée à la gestion d'actifs, a engrangé des recettes en repli de 4,4% à 49,7 millions. De nombreux investisseurs institutionnels ont préféré augmenter la part de biens immobiliers dans leur portefeuille, en raison des turbulences sur les places boursières. Cela s'est traduit dans la gestion d'actifs par moins de transactions et des volumes de nouvelles émissions moindres. Les avoirs sous gestion ont malgré tout enflé de 9% à 8,4 milliards de francs suisses.

Le produit d'exploitation total de Swiss Prime Site a atteint 658 millions (+1,9%).

Le bénéfice net des seules activités poursuivies est ressorti à 86,7 millions, en chute de 78,2%. Hors effet de revalorisations et incluant les opérations non continues, le bénéfice atteint 459,8 millions, après 300,6 millions un an plus tôt, profitant de l'effet unique de la vente de Wincasa, pour près de 150 millions.

Les effets de revalorisation ont été négatifs à hauteur de 250 millions. Les charges générales ont diminué, mais les frais d'intérêt ont progressé en raison d'un coût de refinancement plus élevé.

La valeur du portefeuille est restée stable à base comparable à 13,1 milliards et se compose de 159 biens immobiliers pour une surface locative de 1,7 millions de mètres carrés.

Le résultat opérationnel consolidé hors effets de dilution (FFO, Fund from operations) a progressé de 1,3% à 4,05 francs suisses par titre.

La société est solidement financée, conservant un fort ratio de financement propre dans ses placements immobiliers, avec un loan-to-value (LTV) juste sous les 40%. L'agence de notation Moody's lui a attribué la note de crédit A3.

Dividende stable

Les actionnaires se verront proposer un dividende stable de 3,40 francs suisses par action. Cela correspond à un rendement du dividende de 3,8%.

Le revenu des loyers est en ligne avec les prévisions du consensus AWP, mais les effets de revalorisation ont pesé plus que prévu. Le bénéfice net était attendu à 280,4 millions.

Pour l'exercice en cours, SPS table sur une forte hausse du revenu des loyers grâce à la mise en location de nouvelles surfaces. Plusieurs biens immobiliers seront vendus pour réallouer des fonds sans devoir faire appel à des financements extérieurs.

Le FFO est attendu entre 4,10 et 4,15 francs suisses par titre. Le taux de vacance devrait s'inscrire en dessous de 4%. Enfin les actifs sous gestion devraient dépasser la barre des 9 milliards de francs suisses.

Au sujet de son locataire Globus, M. Zahnd s'est montré serein. Le loyer aurait déjà été versé pour le premier trimestre et dans tous les cas, les biens n'auraient aucune difficulté à être reloués.

Si les résultats sont sans surprise pour la communauté d'analystes, certains sont confortés dans leur perspective positive sur le titre. Ainsi, Oddo BHF met en exergue la supériorité de SPS par rapport à ses pairs, en raison de la croissance dans la gestion d'actifs, du développement du portefeuille et l'impact limité de la progression des coûts de financement sur la croissance du bénéfice par action.

Un peu avant 14h00, le titre SPS était stable à 86,95 francs suisses dans un SPI en hausse de 0,07%.

