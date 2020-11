Swiss Prime Site: refinancement durable par un green bond

Placement d'un green bond à hauteur de 300 mios CHF

Le 26 novembre 2020, Swiss Prime Site est parvenue à placer sur le marché, avec succès, un green bond, à savoir un emprunt axé sur le développement durable, à hauteur de 300 mios CHF. L'émission a rencontré un grand intérêt auprès des investisseurs institutionnels en leur donnant l'opportunité de participer activement aux objectifs de développement durable de Swiss Prime Site. Markus Meier, CFO Swiss Prime Site, affirme à ce sujet: «Nous sommes fiers d'être l'une des premières entreprises en Suisse, et en particulier dans le secteur immobilier, à intégrer les objectifs de développement durable également dans la stratégie de financement. Les fonds perçus sont intégralement investis dans des projets immobiliers répondant à des normes de durabilité élevée. De plus, l'emprunt prolonge le profil des échéances du financement externe et accroît la diversification de la base d'investisseurs ainsi que notre flexibilité stratégique.» L'emprunt, qui échoit en 2029, a pu être mis en circulation à des conditions attrayantes. La transaction a été accompagnée par Credit Suisse AG (Green Bond Framework Advisor et Joint Lead Manager) et la Banque cantonale de Zurich (Joint Lead Manager).

Ancrage de la durabilité dans la stratégie de financement

La durabilité fait partie intégrante de la stratégie d'entreprise et des activités de Swiss Prime Site. Les prescriptions de l'ONU, de l'accord de Paris sur le climat et de la Stratégie énergétique 2050 de la Confédération constituent la base pour la définition des objectifs et le contrôle de la direction stratégique à long terme de l'entreprise. En outre, les développements scientifiques, sociaux et écologiques sont suivis, des priorités thématiques fixées et des normes et références appliquées dans tous les secteurs d'activité. Swiss Prime Site utilise ce savoir-faire de manière ciblée dans le portefeuille immobilier existant et la réserve de projets en vue de réduire les émissions de CO2 et ainsi atteindre la neutralité carbone d'ici bien avant 2050. L'emprunt a été émis sur la base du Green Bond Framework, ce qui permet à Swiss Prime Site d'ancrer la durabilité aussi au niveau du financement de l'entreprise.