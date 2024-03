Swiss Prime Site: reprise du Asset Management immobilier de Fundamenta Group

Swiss Prime Site a signé un accord pour la reprise de Fundamenta Group AG (Suisse) et de Fundamenta Group Deutschland AG (ensemble «Fundamenta») et développe ainsi nettement le domaine de l’Asset Management en pleine croissance dynamique.

Fundamenta, l’Asset Management spécialisé axé sur le logement

Fundamenta, fondée en 2006 et sise à Zoug et Munich, est une gestionnaire de patrimoine indépendante de premier plan affichant des actifs immobiliers à hauteur de CHF 4.2 mia. Elle présente de nombreux vecteurs de placement (société immobilière cotée en bourse, fondation de placement, véhicule de promotion, fonds, SICAV et mandats directs). Fundamenta compte près de 2000 investisseurs et s’adresse aux clients institutionnels (p. ex. les caisses de pension, les banques et les assurances) comme aux clients privés fortunés et aux «family offices». CHF 3.3 mia. sont investis dans des biens immobiliers suisses pour lesquels la proportion de logement par vecteur se situe entre 75% et 100%. Fundamenta Group Suisse se distingue en particulier également par des «Club Deals» intéressants, c’est-à-dire des promotions d’affaires de développements dans le domaine du logement avec des co-investisseurs. Un autre segment de CHF 0.9 mia. d’AuM comprend un noyau de biens immobiliers d’habitation en Allemagne qui sont gérés par une structure organisationnelle établie à Munich. Fundamenta a obtenu des revenus de plus de CHF 24 millions en 2023. L’équipe d’environ 60 collaborateurs sur les sites de Zoug et Munich dispose d’une expertise et de nombreuses années d’expérience sur les marchés concernés et est reprise dans son intégralité par Swiss Prime Site.

René Zahnd, CEO de Swiss Prime Site, déclare: «Fundamenta nous complète parfaitement. Nous poursuivons ainsi notre stratégie immobilière ciblée et renforçons la division Asset Management de Swiss Prime Site Solutions de manière substantielle. Nous élargissons et approfondissons notre base d’investisseurs, étendons notre offre de produits, tout particulièrement dans le domaine du logement, et pouvons également proposer à notre clientèle suisse un accès direct au marché immobilier allemand, qui, à nos yeux, constituera un complément intéressant aux investissements suisses à l’avenir. Notre équipe et moi-même avons également perçu tout au long du processus que l’entente est également optimale sur un plan culturel. Nous souhaitons donc la bienvenue aux nouveaux clients et collaborateurs.»

David Garcia, fondateur et membre du conseil d’administration du groupe Fundamenta, ajoute: «Après 18 années de développement fructueux, en tant que famille fondatrice de l’entreprise, nous sommes très fiers de transmettre notre section immobilière à Swiss Prime Site. Nous avions à cœur de préserver la continuité à long terme pour les investisseurs, les collaborateurs et les partenaires. Celle-ci est garantie de manière optimale avec Swiss Prime Site.»

Fundamenta AG (Suisse) et Fundamenta Deutschland AG sont cédées à Swiss Prime Site par les actionnaires actuels, à savoir les familles Garcia et Marxer, la Luzerner Kantonalbank et le Management. L’achat se fait à 25% à partir d’actions du capital autorisé de Swiss Prime Site et à 75% en espèces issues de moyens librement disponibles, ce qui permet de continuer à viser un ratio de financement du portefeuille immobilier (LTV) inférieur à 40%. Les deux parties ont convenu de ne pas divulguer le prix de vente. La clôture de la transaction est prévue prochainement au deuxième trimestre 2024; plus aucune autre autorisation n’est nécessaire. L’ensemble des droits sur le nom de Fundamenta est transféré à Swiss Prime Site.

La société de gestion de fortune Belvédère Asset Management, fondée en 2001 avec environ 3 milliards de CHF d'actifs sous gestion, reste la propriété des actionnaires actuels, avec la marque correspondante, et sera gérée sans changement. Swiss Prime Site Solutions sera mandatée à l'avenir pour les services immobiliers.

Une palette de produits élargie et des économies d’échelle pour Swiss Prime Site Solutions

Une fois la transaction menée à bien, Swiss Prime Site Solutions gérera un portefeuille immobilier de quelque CHF 13 mia. et sera ainsi de loin le plus grand gestionnaire d’actifs immobiliers indépendant de Suisse. De plus, Swiss Prime Site Solutions offre désormais également à sa clientèle un accès direct au marché immobilier allemand. Formellement, l’ensemble du portefeuille se répartit entre 63% de biens immobiliers d’habitation et 37% d’immeubles commerciaux diversifiés, et a obtenu en 2023 des revenus sur la base de frais à hauteur de CHF 73 millions. Grâce aux nouveaux vecteurs d’investissement et aux produits de placement complémentaires, nous nous attendons à une augmentation significative de l’utilité pour le client. L'exploitation de la plateforme Swiss Prime Site, qui permet désormais la gestion de près de CHF 26 mia. de biens immobiliers, entraînera des économies d’échelle dans l’organisation et la distribution.

Après une intégration réussie et la réalisation des synergies de produits et de coûts attendues, Swiss Prime Site prévoit, en raison de l'acquisition, une augmentation du FFO I consolidé par action d'environ 20 centimes, dont une partie sera déjà réalisée en 2024.