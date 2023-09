Swiss Re Ltd figure parmi les 1ers groupes mondiaux de réassurance. Les primes acquises par activité se répartissent comme suit : - réassurance non vie (51,7%) : notamment réassurances dommage, responsabilité civile, automobile, accidents, crédit et caution, etc. ; - réassurance vie et santé (34% ; n° 1 mondial) : réassurances vie (67% des primes acquises) et santé (33%) ; - prestations de services financiers (10%) : gestion d'actifs, capital-investissement, conseil financier, vente de produits structurés, etc. ; - assurance vie et santé (4,2%).

Secteur Réassurance