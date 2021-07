L'action Swiss Re en repli dans les premiers échanges

Zurich (awp) - Malgré un spectaculaire mais attendu retour aux profits au premier semestre, l'action Swiss Re perdait du terrain vendredi dans les premiers échanges à la Bourse suisse, cédant aussi à la morosité ambiante. Après une perte abyssale il y a un, le réassureur zurichois a dégagé au premier semestre une solide performance, son bénéfice net s'envolant à plus de 1 milliard de dollars.

Après une entame de séance dans le vert à hauteur de 0,38%, l'action du numéro deux mondial de la réassurance était rapidement emportée par la vague rouge déferlant sur le marché helvétique, Swisscom demeurant seul à se maintenir à flot. Alors que l'indice phare SMI lâchait vers 09h30 0,4%, le titre Swiss Re abandonnait de son côté 0,47% à 84,36 francs suisses.

Evoquant dans son commentaire un bénéfice net très largement supérieur aux attentes du consensus, Jefferies a mis en exergue la performance de CorSo, l'unité de solutions d'assurance directe aux entreprises, celle-ci ayant affiché son meilleur résultat semestriel depuis 2015.

La plupart des analystes ont souligné des résultats supérieurs aux attentes en matière des primes acquises et de revenus ainsi que de bénéfice net. De plus, l'évolution favorable des ratios combinés pour P&C et CorSo laissent apparaître une performance d'une qualité rare, même si certains experts jugent la base de capitaux propres un peu décevante.

Fidèle à ses habitudes, la compagnie de réassurance zurichoise organise une conférence pour les analystes 14h00.

vj/al