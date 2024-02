Zurich (awp) - L'action Swiss Re était à la peine vendredi matin à la Bourse suisse, malgré la publication d'une solide performance en 2023 et un dividende revu à la hausse. Si les chiffres dévoilés par le numéro deux mondial de la réassurance ont dépassé ses propres attentes et plus ou moins correspondu aux prévisions des analystes, certains attendaient un résultat encore meilleur.

Après avoir entamé la séance en dégringolade de plus de 3%, le titre du réassureur établi à Zurich s'est quelque peu repris, sans toutefois parvenir à s'extraire de la zone des pertes. Peu avant 10h00, il notait à 102,15 francs suisses, en repli de 1,4%, alors que l'indice vedette SMI prenait 0,28%.

Les primes nettes et les commissions encaissées par le réassureur se sont hissées dans le haut de la fourchette des anticipations des analystes, la plupart considérant réjouissant les nouvelles affaires et le redressement de la division Corso. Le bénéfice net est par contre resté dans la moyenne des attentes. Les affaires avec les entreprises et celles du secteur vie ont contribué plus que prévu à la performance du groupe, alors que le secteur dommages et accidents (P&C Re) suscite une légère déception, en particulier son ratio combiné légèrement plus élevé que prévu.

Comme attendu, Swiss Re a présenté une évolution favorable en matière de rentabilité, commente Georg Marti de la Banque cantonale de Zurich (ZKB). Le réassureur a dégagé un bon résultat au niveau de ses placements, alors qu'il continuer d'afficher un très solide bilan, observe encore l'expert.

Simon Fössmeier, analyste chez Vontobel, observe que le résultat de 2023 a atteint le cadre des attentes, une performance qu'il juge réjouissante et rassurante. L'expert confirme sa recommandation d'achat du titre du réassureur.

vj/al