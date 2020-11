Le marché de l'assurance devrait rebondir en 2021, emmené par la Chine (étude)

Zurich (awp) - Le secteur de l'assurance devrait repartir de l'avant l'année prochaine, après s'être contracté en 2020 sous le coup de la pandémie de coronavirus. La Chine devrait soutenir cette tendance positive, grâce à une croissance autant dans le segment vie que non-vie.

Au niveau mondial, les primes d'assurances sont attendues en hausse de 3,4% l'année prochaine, comparé à un recul de 1,4% en 2020, a indiqué mercredi le géant de la réassurance Swiss Re dans une étude. Pour 2022, le groupe zurichois table sur une progression de 3,3%.

Dans le détail, le segment non-vie (assurance dommage, santé, accident, etc.) est attendu en hausse de 1,1% cette année et de 3,6% la suivante. L'assurance vie paie par contre les pots cassés de la pandémie de Covid-19 avec une contraction de 4,5% en 2020. Ce secteur, impacté par le ralentissement économique et la montée du chômage, devrait rebondir en 2021 avec une croissance de 3%.

La Chine fait figure d'exception dans cet environnement difficile. L'Empire du Milieu devrait enregistrer cette année une progression globale de 5,1%, suivi d'une accélération de 9,1% en 2021 et de 9,0% en 2022.

