Les dommages assurés estimés à 112 milliards de dollars en 2021 (Etude Swiss Re)

Zurich (awp) - Swiss Re évalue les dommages assurés liés aux catastrophes dans le monde à 112 milliards de dollars pour l'année 2021, soit 13% de plus sur un an. A elles seules, les catastrophes naturelles devraient coûter au secteur quelque 105 milliards, soit le quatrième plus gros montant depuis 1970.

Les pertes économiques sont attendues à 259 milliards de dollars (239 milliards de francs suisses), en hausse de 20% par rapport à l'an passé, selon les estimations de l'étude Sigma publiée mardi par le numéro deux mondial de la réassurance.

Les deux désastres les plus coûteux ont frappé les Etats-Unis, soit l'ouragan Ida avec 30 à 32 milliards de dollars de dommages assurés et la tempête hivernale Uri et ses 15 milliards de dollars de pertes assurées.

En Europe, ce sont les inondations estivales, ayant notamment touché l'Allemagne et la Belgique, qui ont engendré les plus importants dommages assurés, évalués à 13 milliards de dollars, pour des pertes économiques de plus de 40 milliards. Les violents orages de juin ont entraîné des dégâts assurés évalués à 4,5 milliards en Suisse, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en République tchèque.

L'étude de Swiss Re n'évoque pas les tornades dévastatrices qui ont ravagé cinq Etats du sud et du centre des Etats-Unis vendredi. "L'activité des catastrophes en décembre est restée élevée et les pertes qui en résultent sont encore en cours d'évaluation", selon le communiqué.

