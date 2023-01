Les ventes en ligne de Migros ont encore progressé l'année dernière

Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires du commerce en ligne du groupe Migros devrait une nouvelle fois avoir dépassé la barre des 3 milliards de francs suisses en 2022. "Avec Migros Online comme avec Digitec Galaxus, l'expansion se poursuit avec succès", a assuré dans l'édition du week-end du Temps, Rainer Baumann, directeur des opérations (COO) du géant orange, rappelant que les chiffres annuels seront publiés mi-janvier.

"Pour l'avenir, il faut faire la différence entre les produits alimentaires et non alimentaires", a relevé le responsable, signalant que pour la première catégorie, la Suisse se situe "très en deçà des pays voisins", avec à la clé un potentiel important, alors que pour la seconde, la part se situe "beaucoup plus haut", notamment pour les articles électroniques, dont près de la moitié est achetée en ligne.

Interrogé sur le revers des activités de sa filiale Galaxus en Allemagne, avec des pertes estimées entre 35 et 45 millions d'euros, l'ancien cadre de Swiss Re souligne qu'il s'agit d'un marché "très concurrentiel et, si nous y sommes actifs, ce n'est pas pour y devenir le numéro un du commerce en ligne".

La présence outre-Rhin du premier distributeur helvétique est censée "accroître (sa) force de frappe en matière d'achats non alimentaires, par exemple l'électronique grand public, pour faire bénéficier (la) clientèle suisse de prix plus compétitifs". Malgré les difficultés, "les ventes et la profitabilité de nos activités en Allemagne sont supérieures à nos attentes", a affirmé M. Baumann.

Tech de premier plan

Et de souligner l'importance du groupe dans le secteur technologique en Suisse, "avec près de 4000 personnes employées à l'interne dans ce domaine et tout autant à l'externe". Afin de recruter du personnel qualifié, Migros a mis en place son "programme 60-100", qui attire notamment les femmes et les seniors en quête d'un temps partiel dans ces métiers.

Le quadragénaire estime que la plus importante réalisation technologique de ces douze derniers mois est le saut réalisé dans le domaine de la cybersécurité: "nous sommes désormais leader au sein de notre branche". Sur les quelque 10'000 attaques quotidiennes recensées par le groupe, "une dizaine peuvent être considérées comme sérieuses", selon M. Baumann.

Pour faire face, Migros compte entre 50 et 100 spécialistes - grâce notamment au rachat d'une PME spécialisée dans la cybersécurité - des ressources considérables, mais "proportionnées à l'augmentation des attaques, aux compétences toujours plus pointues des hackers", ainsi qu'à l'étendue et à la complexité des infrastructures du groupe.

