Nouvelle administratrice à la Banque Migros

Zurich (awp) - La Banque Migros a nommé une nouvelle administratrice au sein de son conseil d'administration. Au 1er janvier, Ursula La Roche a pris ses nouvelles fonctions, succédant à Peter Meier, qui a atteint la limite d'âge, précise mardi dans un communiqué le bras financier du groupe Migros.

Ursula La Roche travaille chez Swiss Re en tant que responsable de l'audit interne depuis 2021. Sa carrière l'a conduite chez UBS, Credit Suisse, l'Autorité de surveillance des marchés financiers (Finma) ou encore l'opérateur de la Bourse suisse SIX.

Mme La Roche rejoindra au conseil ses collègues Fabrice Zumbrunnen et Isabelle Zimmermann, respectivement président et vice-présidente de la direction générale de la Fédération des coopératives Migros, ainsi qu'Irene Billo, Isabel Stirnimann Schaller, Bernhard Kobler et Michael Hobmeier.

