Presse: Swiss Re devant la justice américaine pour sa caisse de retraite

Zurich (awp) - Le spécialiste de la réassurance Swiss Re doit faire face à une plainte collective aux Etats-Unis. La gestion des avoirs de retraite par la filiale locale Swiss Re America Holding Corporation est mise en cause. Swiss Re n'a pas pris position, étant donné que l'affaire est en cours, indique lundi un porte-parole de la société à AWP.

La plainte collective contre Swiss Re America a été déposée jeudi auprès du tribunal Southern Districts de New York, selon l'agence de presse Bloomberg. La filiale de Swiss Re est accusée d'avoir mal géré les avoirs de retraite d'un montant d'environ 1,4 milliard de dollars dans le cadre d'un plan de prévoyance 401k.

Le programme 401k est un modèle de prévoyance co-financé par l'employeur. Les plaignants lui reproche d'avoir été trop cher et d'avoir eu un mauvais rendement, selon la plainte. Malgré l'important volume d'investissement, Swiss Re n'a pas non plus été en mesure de réduire les coûts de gestion, qui se situaient à 283 dollars par personne alors que la valeur appropriée est estimée à 63 dollars.

