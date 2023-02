Prévisions Swiss Re: bénéfice de 440 millions de dollars

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re publiera vendredi 17 février ses résultats sur l'exercice 2022. Huit analystes se sont prêtés pour le compte d'AWP au jeu des pronostics:

2022E (en mio USD) consensus AWP fourchette 2021A estimations primes nettes 44'121 43'658 - 44'797 42'726 5 bénéfice net 440 201 - 665 1437 8 fonds propres 12'559 12'038 - 13'457 23'568 6 (en %) ratio combiné P&C 102,7 101,7 - 103,3 97,1 6 ratio combiné CorSo 93,7 93,1 - 94,1 90,6 5 (en CHF) dividende par action 6,02 5,90 - 6,20 5,90 7

FOCUS: Swiss Re devrait clôturer l'exercice 2022 sur un bénéfice modeste en raison des catastrophes naturelles, de l'inflation et des turbulences boursières, et après une perte sur les neuf premiers mois de l'année. Le réassureur devrait continuer de relever les primes afin de rétablir la rentabilité dans un contexte devenu plus rude.

Les risques sont plus importants que par le passé, leur fréquence est en hausse et les coûts du capital se sont alourdis, a constaté au cours d'une interview Sergio Ermotti, président du conseil d'administration. "Nous devons examiner nos prix pour améliorer notre rentabilité. Le niveau actuel n'est pas satisfaisant."

Le cycle de renouvellement des contrats en janvier, au cours duquel Swiss Re a reconduit la plupart des polices, est toujours décisif. En outre, et en dépit du net recul des fonds propres mesuré à l'aune du résultat du SST, le groupe reste très bien capitalisé et sera en mesure de verser un dividende généreux, estiment les analystes.

OBJECTIFS: en raison de dégâts élevés dus aux catastrophes naturelles, Swiss Re devrait avoir manqué son objectif d'un rendement des fonds propres de 10%. Les analystes prévoient que l'objectif de bénéfice pour l'activité vie de 300 millions de dollars sera atteint.

Fin octobre, le groupe a promis aux actionnaires un dividende au minimum identique à celui de l'an dernier, soit de 5,90 francs suisses par action. Swiss Re a maintenu ses objectifs moyen terme à l'horizon 2024, soit un rendement des fonds propres de 14%, selon les déclarations d'avril dernier à l'occasion de la journée des investisseurs.

POUR MÉMOIRE: l'année 2022 a été riche en catastrophes. Le seul ouragan Ian, qui a frappé la Floride fin septembre avec des vents de 240 km/h, a coûté à Swiss Re environ 1,3 milliard de dollars. Sur neuf mois, et en tenant compte des autres catastrophes, soit des inondations en Australie et de la grêle en Europe, les coûts ont atteint 2,7 milliards.

En raison de l'inflation galopante, Swiss Re a provisionné 700 millions de dollars l'an dernier. Le réassureur a également souffert de la faiblesse des marchés boursiers. Sur les neuf premiers mois de l'année, le rendement des fonds propres a chuté à 1,6%, contre 3,0% sur la même période en 2021. Le groupe a inscrit une perte nette de 285 milliards.

Début février, Swiss Re a annoncé une restructuration de son organisation. La division réassurance doit être scindée en deux unités, propriété et dommages d'une part et vie et santé de l'autre. Le groupe entend ainsi améliorer son efficacité et améliorer le rapport client. La nouvelle structure sera mise en place début avril.

La réorganisation a aussi conduit à des changements dans l'organigramme. La réassurance propriété et dommages sera placée sous la direction d'Urs Baertschi, actuellement en charge de la région Emea. Paul Murray, en charge de l'Asie-Pacifique, prendra les rênes de vie et santé.

Quant à Moses Ojeisekhoba, actuel chef de la réassurance, il prendra la tête de la division "Global Clients and Solutions".

Fin janvier, Swiss Re avait annoncé le départ de Thierry Léger, directeur de la souscription, qui prendra les rênes du français Scor. M. Léger a travaillé pour Swiss Re pendant 25 ans.

Lors de l'assemblée générale 2023, Vanessa Lau et Pia Tischhauser doivent être élues au conseil d'administration, en remplacement de Renato Fassbind et Susan Wagner, qui ne se représenteront plus.

COURS DE L'ACTION: le titre de Swiss Re s'est repris depuis les revers d'octobre dernier. Le cours était alors descendu sous les 70 francs suisses, il se rapproche désormais de la marque des 100 francs suisses, son niveau d'il y a une année.

Site internet: www.swissre.com

