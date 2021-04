Prévisions Swiss Re: perte de 65 millions de dollars attendue au 1er trimestre

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re publie vendredi 30 avril ses résultats pour le premier trimestre 2021. Pas moins de sept analystes se sont prêtés pour AWP au jeu des pronostics .

T1 2021E (en mio USD) consensus AWP T1 2020A primes nettes encaissées 9621 9586 résultat net -65,0 -225,0 (en %) ratio combiné P&C 107,4 110,8 ratio combiné CorSo 106,8 125,8

FOCUS: Au premier trimestre, Swiss Re aura probablement dû assumer des pertes majeures dues à des catastrophes naturelles et à la pandémie de coronavirus. La tempête hivernale américaine Uri, qui s'est abattue sur la grande région du Texas, et les inondations en Australie près de Sydney risquent d'être particulièrement coûteuses. La ZKB estime que la tempête hivernale coûtera à elle seule plusieurs centaines de millions de dollars. L'assurance non-vie (P&C) sera également touchée par les annulations d'événements liées à la pandémie et les interruptions d'activité.

Dans ce contexte, il est intéressant de noter un arrêt de la Haute Cour de justice à Londres sur la compensation pour les petites et moyennes entreprises britanniques touchées par la pandémie. En janvier, elle avait statué que celles-ci avaient droit à des fonds provenant de leur assurance contre les pertes d'exploitation dues à des fermetures. Soixante assureurs sont donc désormais confrontés à des demandes d'indemnisation se chiffrant en milliards, qu'ils veulent répercuter, du moins en partie, sur leurs réassureurs. Des dépenses importantes sont également à prévoir dans le domaine de la réassurance vie (L&H Re) du fait notamment de la surmortalité aux États-Unis.

OBJECTIFS: Swiss Re mesure sa performance par rapport aux objectifs fixés en 2016 et vise à surpasser le taux d'intérêt des obligations du Trésor américain à 10 ans d'au moins 700 points de base. Il veut aussi faire progresser ses fonds propres par action de 10% par an.

Dans la branche P&C Re, la plus importante, le Groupe vise un ratio combiné inférieur à 95%, en supposant une charge moyenne de sinistres liés aux catastrophes naturelles et en excluant l'évolution des réserves des années précédentes ainsi que l'impact pandémique. Dans la société Corporate Solutions (Corso), qui est actuellement en cours de restructuration, le ratio normalisé devrait être inférieur à 97%.

Après la perte enregistrée en 2020, Swiss Re vise à renouer avec les bénéfices dès l'année en cours.

POUR MEMOIRE: Swiss Re veut contribuer au développement des systèmes d'aide à la conduite avec son partenaire suédois Veoneer. Les deux groupes se sont associés afin d'évaluer les systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems).

Le réassureur a accueilli mi-avril un nouveau président en la personne de Sergio Ermotti. Son prédécesseur Walter Kielholz restera président d'honneur.

La perte de Swiss Re concernant son système Economic Value Management (EVM) s'est élevée à 3,6 milliards de dollars, après une perte de 19 millions l'année précédente. Au niveau des revenus, Swiss Re a enregistré un montant EVM négatif de -434 millions de dollars, après un revenu EVM positif de 2,9 milliards l'année précédente. Le résultat a été principalement affecté par les pertes et les réserves liées au coronavirus de 4,6 milliards de dollars, ce qui inclut à la fois l'impact pour 2020 et les estimations prospectives pour 2021. Swiss Re dispose d'une solide position de capital cependant, mesurée par le Test suisse de solvabilité (SST). À 215%, le ratio SST se situe dans la nouvelle fourchette cible de 200 à 250 %.

Le 9 mars, l'agence de notation Moody's a attribué la note "Aa" à Swiss Re et à sa principale filiale de réassurance, Swiss Reinsurance Company (SRZ) avec une note "Aa3" et une perspective "stable".

COURS DE L'ACTION : Le cours de l'action de Swiss Re a atteint près de 95 francs suisses en mars, puis est revenu en avril à son niveau du début de l'année.

