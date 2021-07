Prévisions Swiss Re: ratio combiné P&C à 96,1%, Corso à 96,5% au 1er semestre

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re prévoit de publier vendredi 30 juin ses résultats sur les six premiers mois de l'année. Sept analystes ont planché pour le consensus AWP sur l'équation des prévisions.

S1 2021E (en mio USD) consensus AWP fourchette S1 2020A estimations primes nettes encaissées 20'170 19'784 - 20'369 19'329 5 résultat net 761 639 - 969 -1135 6 (en %) ratio combiné P&C 96,1 94,1 - 97,5 115,8 5 ratio combiné Corso 96,5 95,1 - 99,3 122,6 6 au 30.6.2021E 31.03.2021A (en mrd USD) fonds propres 24,5 23,1 - 25,7 28,0 5

FOCUS: le numéro deux du secteur doit avoir profité début 2021 d'une base de comparaison favorable, la première moitié de l'exercice précédent ayant été marquée par la constitution de provisions conséquentes pour couvrir les dégâts liés à la pandémie de coronavirus. Le phénomène avait alors creusé dans les comptes un déficit de plus d'un milliard de dollars. La crise sanitaire n'a certes pas disparu, mais les inconnues sont moins prononcées aujourd'hui qu'alors.

L'enchaînement de catastrophes naturelles depuis le début de l'année constitue à cet égard une amorce de normalisation pour la firme zurichoise. Inondations et épisodes de grêle sur le Vieux continent, feux de forêts en Amérique du nord auront grevé en première ligne la division d'assurance directe Corporate Solutions (CorSo).

Swiss Re risque par ailleurs de n'être pas encore en mesure d'établir un devis détaillé pour les évènements les plus récents qui ont débouché sur de dramatiques inondations et glissements de terrains en Allemagne principalement, mais aussi dans les pays du Bénélux.

OBJECTIFS: fin avril, la direction anticipait un amenuisement progressif des dégâts occasionnés par la pandémie, et visait toujours un ratio combiné rationalisé inférieur à 95%. Ce dernier s'était monté à 96% en 2020.

POUR MÉMOIRE: pandémie et catastrophes naturelles ont eu pour corollaire un renchérissement des primes lors des rondes de renouvellement de janvier et d'avril et le responsable des activités de réassurance Moses Ojeisekhoba escomptait fin juin une réédition du phénomène en juillet.

Swiss Re a réduit fin juin sa participation dans le spécialiste britannique de la prévoyance Phoenix Group, acquis lors de la vente en 2020 de la filiale Reassure. Le réassureur a cédé une part de 6,6% pour un montant de 437 millions de livres (559,8 millions de francs suisses alors).

Fin mai, la firme s'était déjà désengagée du chinois New China Life, récoltant pour ses 78 millions d'actions quelque 2 milliards de dollars hong-kongais ou un quart de milliard de dollars US, selon le magazine économique Caixin. Swiss Re pour sa part n'avait pas commenté l'information.

La tenue des Jeux olympiques à Tokyo constitue déjà en soi une bonne nouvelle pour Swiss Re. Leur report avait déjà coûté des millions, mais leur annulation se serait soldée selon des experts par une charge extraordinaire de 250 millions de dollars.

COURS DE L'ACTION: avec un gain cosmétique de 1,5% depuis le début de l'année, la nominative Swiss Re peine à tenir la comparaison avec le SMI qui s'est apprécié de plus de 12%.

RECOMMANDATIONS D'ANALYSTES selon AWP Analyser:

acheter: 10 conserver: 11 vendre: 1 objectif de cours moyen: 93,99 francs suisses

Prévisions détaillées:

selon US-GAAP (en mio USD) S1 21E S1 20A analyste +/-% primes nettes encaissées: 19'329 Octavian 20'369 Risold Commerzbank 20'331 Haid Vontobel 20'255 Foessmeier Barclays 20'111 Bokmål ZKB 19'784 Marti consensus AWP 20'170 +4,3 bénéfice net: -1135 Octavian 969 Commerzbank 856 Vontobel 760 ZKB 685 UBS 658 Urwin Barclays 639 consensus AWP: 761 (en %) ratio combiné P&C: 115,8 UBS 97,5 ZKB 96,8 Barclays 96,6 Octavian 95,6 Commerzbank 94,1 consensus AWP: 96,1 (en %) ratio combiné CorSo: 122,6 Barclays 99,3 Octavian 96,7 ZKB 96,6 Commerzbank 95,9 UBS 95,3 Credit Suisse 95,1 Pearce consensus AWP: 96,5 (en mrd USD) au 30.6.21E 31.3.21A fonds propres: 28,0 Commerzbank 25,7 Octavian 25,6 Vontobel 24,4 Barclays 23,7 ZKB 23,1 consensus AWP: 24,5 -12,5

Commentaires d'analystes (non traduits):

VONTOBEL (Simon Foessmeier): After a very good first quarter, we expect a good 1H21, in particular compared to 1H20. We point to a significant earnings swing at both P&C Re and CorSo. Given elevated mortality, we expect a small loss at L&H Re. (...) Unless Swiss Re posts "blow-out" results, the numbers are unlikely to be a trigger for the shares. This is primarily due to the nat cats in Europe (floods) and the upcoming hurricane season. HOLD

BARCLAYS (Ivan Bokhmat): We believe that Swiss Re is likely to see improved performance in 2Q21 after a 1Q that was heavily burdened by nat cats and COVID mortality claims. We model bottom line of US$639m for the quarter, following US$333m in 1Q21. With the P&C combined ratio little changed at 96.6%, the major delta is instead likely to come from L&H Re, which swings from a US$184m loss in 1Q to a US$76m profit on our numbers (albeit still affected by c.US$150m of COVID mortality charges from the US, Latin America and S. Africa). OVERWEIGHT

UBS (Will Hardcastle): Swiss Re's H1 results should be robust from an underwriting perspective, but we expect the second quarter to be adversely impacted by Principal Investment losses subduing the total result. We expect minimal change in capital from the comments made at the Q1 update. Overall, there is little to change our investment thesis, and we reiterate our Sell rating on the stock. (...) We forecast Q2 catastrophe losses to be 70% of normal run-rate which will help the H1 period be close to normal at 5.0ppts while the Covid impact we estimate to be 2.0ppts ($195m for 1H21E). We forecast L&H Re to report a 1H21 net loss of -65m, up from the -$184m reported at 1Q21. The normal run-rate is c.$200m net income per quarter, but we have incorporated a $100m pre-tax Covid charge in the result as per previous guidance. SELL

