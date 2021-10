Swiss Re: 750 millions de dollars d'indemnisations pour Ida

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re estime que les demandes d'indemnisations liées à l'ouragan Ida, qui s'est abattu fin août aux Etats-Unis, au Canada et à Cuba, vont s'élever à 750 millions de dollars, soit 695 millions de francs suisses. Pour l'ensemble du marché, les pertes assurées devraient atteindre entre 28 et 30 milliards.

Ida est considéré comme le deuxième ouragan le plus dévastateur s'étant abattu sur l'Etat américain de Louisiane. Il a également causé d'importantes inondations et de sérieux dégâts liés au vent dans l'est et le centre du pays, ainsi que sur la côte atlantique des Etats-Unis, rappelle mardi le numéro deux mondial de la réassurance.

La facture estivale des catastrophes naturelles risque d'être élevée pour Swiss Re, qui annonce par ailleurs un montant d'indemnisations de 520 millions de dollars pour les inondations survenues en juillet en Europe, alors que les dégâts assurés globaux sont estimés à 12 milliards.

Ces estimations vont être ajustées, au fur et à mesure que les demandes d'indemnisation continuent d'affluer, précise le groupe zurichois dans son communiqué.

fr/al