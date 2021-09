Swiss Re Institute: croissance robuste pour le P&C d'ici 2040

Zurich (awp) - Swiss Re Institute estime que les primes devraient plus que doubler dans le domaine du Property & Casualty (P&C) d'ici à 2040. L'assurance de biens serait en voie de devenir le secteur d'activité à la croissance la plus rapide, tandis que l'assurance automobile, bien que sa part régresse, devrait demeurer la plus grande, grâce à des primes qui devraient se multiplier presque par deux.

Dans ses dernières prévisions, parues lundi, l'institut de la compagnie de réassurance table sur des primes P&C qui à l'échelle mondiale passeraient de 1800 milliards de dollars l'année dernière à 4300 milliards vingt ans plus tard.

Swiss RE Institute explique cette hausse par l'évolution du portefeuille P&C d'une assurance automobile à risque faible vers une assurance dommages et responsabilité à risque plus élevé.

Dans l'assurance de biens, les experts de l'étude sigma escomptent un quasi triplement des primes, à 1300 milliards de dollars en 2040, contre 450 milliards en 2020, soutenu par l'évolution de la conjoncture (75% des primes) et par le changement climatique (22% des primes), vu la hausse probable des catastrophes météorologiques. Cela correspond à un rythme de croissance de 5,3% par année.

Les mêmes experts calculent des primes à 1400 milliards de dollars sur la même période pour l'assurance automobile.

Pour Jerome Haegeli, l'économiste en chef du réassureur, "sur le long terme le changement climatique représente la menace la plus sérieuse pour l'économie mondiale, d'où l'importance de la mise en valeur de conditions propices à une croissance durable sur le long terme".

md/jh