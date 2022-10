Swiss Re anticipe une perte d'un demi-milliard au 3e trimestre

Zurich (awp) - Swiss Re devrait boucler son troisième partiel sur un déficit d'environ 500 millions de dollars (presque autant en francs suisses), en raison essentiellement des dommages occasionnés par l'ouragan Ian, qui avait dévasté fin septembre l'ouest de la Floride.

A lui seul, cet événement - dont les coûts assurés totaux sont estimés entre 50 et 65 milliards de dollars - devrait peser à hauteur de 1,3 milliard de dollars sur les comptes du réassureur, précise ce dernier mardi dans un communiqué.

Dans le sillage de cet avertissement, le groupe zurichois annonce qu'il ne sera "vraisemblablement" pas en mesure d'atteindre l'objectif de rendement des fonds propres de 10% qu'il s'était fixé pour l'exercice en cours, "au vu de l'impact des catastrophes naturelles, de la guerre en Ukraine et de la volatilité des marchés financiers".

Les divisions L&H (assurance-vie) et Corporate Solutions (entreprises) restent en bonne voie pour atteindre leurs objectifs annuels respectifs - bénéfice net autour de 300 millions de dollars et ratio combiné inférieur à 95% - mais l'unité P&C (dommages) risque de voir son ratio combiné (rapport entre les primes perçues et les prestations versées, ndlr) dépasser la valeur cible de 94% en 2022.

En dépit de cette déconvenue, le groupe s'est voulu rassurant en réaffirmant ses ambitions en matière de rentabilité à l'horizon 2024, et en soulignant sa solide position en capital, rappelant son ratio de solvabilité (SST) de 274% au 1er juillet.

Swiss Re devrait publier ses résultats trimestriels détaillés le 28 octobre prochain. Sur les six premiers mois de 2022, le groupe avait dégagé un bénéfice de 157 millions de dollars.

