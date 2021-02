Swiss Re boucle 2020 dans le rouge, redressement attendu pour 2021

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re a bouclé l'exercice sur une lourde perte nette, imputable essentiellement aux conséquences de la crise de Covid-19, pour lesquelles le groupe a dû constituer d'importantes provisions. L'entreprise a cependant connu une nouvelle année de croissance et compte renouer avec la rentabilité dès 2021.

Les résultats publiés vendredi font état d'une perte nette de 878 millions de dollars, contre un bénéfice de 727 millions un an plus tôt. Le numéro deux mondial de la branche explique cette contre-performance par la constitution de provisions en lien avec la crise sanitaire, qui se montaient au bouclement de l'exercice à 3,9 milliards de dollars.

Ajusté de cet effet, le résultat net eût été positif à hauteur de 2,18 milliards, précise le groupe dans un communiqué.

Les dommages occasionnés par les catastrophes naturelles se sont montés à 1,7 milliards de dollars, attribués en grande partie à un nombre record d'ouragans. L'impact majeur des dommages causés par l'homme est à mettre sur le compte de l'explosion dans le port de Beyrouth au troisième trimestre.

Les primes nettes sont ressorties à 40,77 milliards de dollars, en hausse de 6% par rapport à 2019. La croissance dans les activités dommages (P&C) s'est élevée à 8% et celle dans l'assurance-vie à près de 7%. Seule l'unité spécialisée dans l'assurance directe aux entreprises, Corporate Solutions (CorSo), a vu son volume de primes reculer (-3%).

Le ratio combiné - rapport entre les primes encaissées et les dédommagements - est ressorti à 109,0% dans les activités dommages (P&C), contre 107,8% en 2019. Ajusté des effets exceptionnels, il s'est inscrit à 96,9%, en ligne avec les projections de l'entreprise pour l'ensemble de l'année.

Les fonds propres s'élevaient à 27,14 milliards de dollars au bouclement de l'exercice. Leur rendement (ROE), tombé en territoire négatif (-3,1%), après 2,5% en 2019, aurait été de 7,3% hors effet Covid-19.

Retour à la normalité prévu en 2021

"Les populations et les économies du monde entier souffrent toujours de la pandémie de Covid-19, mais le début de la vaccination donne l'espoir que la situation va bientôt s'améliorer", estime le directeur général (CEO) de Swiss Re, Christian Mumenthaler, cité dans le communiqué.

En téléconférence, le directeur financier (CFO) Paul Dacey a admis que les incertitudes quant à l'évolution de la pandémie restent élevées, mais que Swiss Re a fortement réduit son exposition au risque, ce qui devrait permettre au groupe de revenir à un niveau "normal" de profitabilité. Ainsi les provisions dans les activités P&C ne devraient pas dépasser le demi-milliard de dollars en 2021.

Malgré la perte essuyée, Swiss Re conserve une base de capital robuste et est en mesure de proposer à ses actionnaires un dividende stable de 5,90 francs suisses par action au titre de 2020.

Si le volume d'affaires du réassureur a dépassé les attentes les plus optimistes, la perte nette, bien qu'attendue, s'est avérée nettement plus lourde que les projections brossées par les analystes du consensus AWP.

La communauté financière se montre partagée entre déception pour le résultat plus mauvais que prévu et le soulagement au vu de l'embellie attendue et de la robustesse du bilan, qui devrait permettre à l'entreprise de surmonter ces difficultés.

Les investisseurs ont également fait preuve de circonspection. Après avoir longtemps hésité sur la direction à prendre, la nominative Swiss Re a pris l'ascendant dans l'après-midi. Peu après 15h00, elle s'appréciait de 0,8% à 83,22 francs suisses, surperformant le SMI des valeurs vedettes (+0,37%).

