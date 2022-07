Swiss Re comble à mi-parcours ses pertes du premier trimestre

Zurich (awp) - Après un premier trimestre dans le rouge, Swiss Re a redressé la barre au second et termine les six premiers mois de l'année sur une note positive. Le réassureur encaisse des primes en légère hausse.

Sur les six premiers mois de l'année, Swiss Re a dégagé un bénéfice de 157 millions de dollars, un chiffre modeste comparé au 1,05 milliard de dollars encaissé sur la même période en 2021,. Entre avril et juin, le bénéfice s'est inscrit à 405 millions de dollars.

Les primes nettes encaissées ont crû de 1,9% à 21,2 milliards de dollars, contre 20,8 un an plus tôt selon un communiqué publié vendredi.

Pour les activités propriété et dommages (P&C), les primes encaissées ont stagné à 10,6 milliards de dollars, contre 10,5 milliards un an plus tôt. Le ratio combiné s'est inscrit à 98,5%.

Les primes des activités vie et santé (L&H) se sont contractées de 0,6% à 7,5 milliards de dollars.

Enfin, celles des activités entreprises ("Corso") ont progressé de 12,8% à 2,9 milliards de dollars, pour un ratio combiné de 93,2%.

Les fonds propres ont reculé à 14,81 milliards de dollars, contre 23,57 milliards au 31 décembre dernier.

Les primes encaissées s'inscrivent légèrement en deçà de la fourchette des prévisions des analystes interrogés par AWP. En revanche, le bénéfice est meilleur qu'attendu. Le ratio combiné pour les activités entreprises a également surpris en bien, les autres chiffres étant en ligne avec les attentes.

Le rendement sur investissement (ROI) s'est inscrit à 1,2%.

Après avoir provisionné 283 millions de dollars au premier trimestre pour faire face à l'impact de la guerre en Ukraine, Swiss Re n'a pas augmenté ce montant au deuxième trimestre.

Pour la deuxième moitié de l'année, les résultats dépendront largement de l'évolution des marchés financiers et des catastrophes naturelles, indique le réassureur.

