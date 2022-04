Swiss Re confirme ses objectifs financiers à l'horizon 2024

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re a confirmé jeudi viser d'ici deux ans un rendement des fonds propres de 14%, grâce à une plus forte participation aux résultats des activités santé et vie, des marges plus "attrayantes" dans l'assurance dommage et responsabilité civile, ainsi qu'une gestion des coûts.

Pour cette année, la direction avait annoncé fin février tabler sur un rendement des fonds propres de 10%, après 5,7% en 2021.

La société zurichoise a également confirmé ses précédentes projections. Swiss Re vise ainsi pour 2022 dans l'activité dommages et accidents (P&C) et ses affaires avec les entreprises (Corso) des ratios combinés inférieurs à respectivement 94% et 95%, et dans l'assurance vie et santé (L&H) un bénéfice d'environ 300 millions de dollars.

Le directeur général Christian Mumenthaler, cité dans un communiqué, s'est déclaré satisfait de l'amélioration des marges dans l'activité dommages et accident et du rebond de la division Corporate Solutions.

"Malgré la pandémie de Covid-19, les activités L&H Re (réassurance vie et maladie) se développent toujours bien", a souligné le dirigeant. Ce dernier a assuré que le groupe allait maintenir "sa stricte discipline en matière de coûts".

Sa nouvelle activité Iptiq, filiale fournissant une plateforme numérique en marque blanche pour les assureurs, compte désormais 51 partenaires-distributeurs et 1,6 million de souscripteurs, ainsi que 723 millions de dollars de primes brutes encaissées. Cette division devrait atteindre l'équilibre financier en 2025.

Le numéro deux mondial du secteur va par ailleurs passer sa comptabilité à la norme internationale IFRS à partir du 1er janvier 2024, alors qu'il utilise actuellement le standard américain US Gaap. Ce changement devrait faire augmenter le bénéfice annuel et le rendement des fonds propres du groupe.

Lors de la prochaine assemblée générale en 2023, le groupe va proposer de passer la devise du dividende en dollars, contre des francs suisses actuellement.

al/fr/ol