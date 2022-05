Swiss Re débute l'année par un faux pas

Zurich (awp) - Swiss Re a essuyé sur les trois premiers mois de l'année une perte nette de 248 millions de dollars, à comparer avec un gain d'un tiers de milliard un an plus tôt. Le volume de primes et commissions encaissées par le numéro deux mondial de la réassurance s'est pourtant enrobé de 4% à 10,62 milliards.

Si le rendement récurrent est demeuré stable à 2,1%, celui des capitaux a chu en territoire négatif, de +6,2% à -4,6%, tandis que celui des placements s'est évaporé à 0,7%, contre 3,5%, énumère le compte-rendu diffusé jeudi.

Nonobstant des vents contraires sur le premier partiel, la direction maintient le cap pour l'ensemble de l'exercice, soit un rendement de capitaux propres de 10%.

