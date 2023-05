Swiss Re décide de quitter l'alliance Net-Zero Insurance

Swiss Re a indiqué dans un communiqué envoyé par courriel qu'elle avait décidé de quitter la Net-Zero Insurance Alliance (NZIA), sans donner de raison à cette décision.

La décision de quitter la NZIA, qui fait partie de la Glasgow Financial Alliance for Net Zero créée par Mark Carney, envoyé spécial des Nations unies pour le climat, fait suite au retrait des membres Munich Re à la fin du mois de mars et Zurich Insurance et Hannover Re en avril.

"Notre engagement envers notre stratégie de développement durable reste inchangé", a déclaré Swiss Re dans un communiqué envoyé par courriel.

Un porte-parole s'est refusé à tout autre commentaire.

Alors que Zurich avait déclaré qu'elle quittait le groupe pour se concentrer sur l'aide aux clients dans la transition vers une économie à faible émission de carbone, Munich Re a déclaré qu'elle quittait le groupe en raison de préoccupations antitrust.

L'accusation selon laquelle les entreprises qui concluent de telles alliances sur le climat pourraient enfreindre les lois antitrust en alignant leurs politiques est de plus en plus souvent portée par des politiciens républicains dans certains États américains, dans le cadre d'un mouvement de repli contre les efforts de développement durable.