Swiss Re fortement demandé grâce au redressement constaté au 3e trimestre

Zurich (awp) - L'action Swiss Re caracolait en tête de l'indice SMI vendredi matin. Le réassureur était porté par une performance supérieure aux attentes sur neuf mois, principalement grâce à un redressement constaté au troisième trimestre. Les analystes saluent l'embellie.

A 9h50, le titre Swiss Re s'enrobait de 1,8% à 64,70 francs suisses, dans un SMI de contraction de 0,30%.

Bien que dans le rouge sur neuf mois, Swiss Re affirme que, sans l'effet néfaste du coronavirus, le résultat net serait positif et enregistrerait même une hausse de 22% sur un an entre janvier et septembre.

Cet argument trouve un écho chez Vontobel. Bien que l'on ne puisse pas éluder totalement l'effet de la pandémie, il faut admettre des améliorations dans les activités de réassurance dommages (P&C) et sur l'offre réservée aux entreprises (CorSo), selon l'analyste Simon Foessmeier. La réassurance vie est plombée par une hausse de la mortalité, vraisemblablement aux Etats-Unis, où l'exposition de Swiss Re est importante.

Les chiffres rouges de Swiss Re ne sont pas surprenants, affirme la Banque cantonale de Zurich (ZKB) par la plume de son analyste Georg Marti. Le géant de la réassurance garde cependant un bilan solide, ce qui lui permettra de passer cet écueil sans peine. La ZKB applaudit également le développement des volumes d'affaires du groupe zurichois.

Morgan Stanley souligne particulièrement les efforts consentis pour remettre l'activité dévolue aux entreprises (CorSo) sur pied, avec des résultats probants au troisième trimestre.

Les trois analystes confirment leur recommandation neutre pour le titre.

fr/jh