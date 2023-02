Swiss Re : l'exercice 2022 sauvé par le quatrième trimestre

Malgré neuf premiers mois difficiles et une perte nette annoncée de 285 millions de dollars pour cette période, Swiss Re a finalement dégagé un bénéfice net de 472 millions de dollars en 2022, en générant un bénéfice net de 757 millions de dollars au quatrième trimestre.



Sur l'ensemble de l'exercice, le groupe de réassurance suisse fait état d'un rendement des capitaux propres (ROE) de 2,6%.



Des chiffres très éloignés de ses performances de 2021, qui avait vu la société enregistrer un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars et un rendement des capitaux propres de 5,7%.



'2022 a été une année difficile, marquée par la guerre en Ukraine, une inflation galopante, la fin de la pandémie COVID-19 et des pertes liées aux catastrophes naturelles', reconnaît le directeur général Christian Mumenthaler.



D'après le dirigeant d'entreprise, le groupe a su maintenir sa 'très forte position de capital' et 'profiter des conditions de marché attractives lors des renouvellements de contrats de janvier'.



Evoquant une position du capital toujours très forte, Swiss Re compte proposer à ses actionnaires un dividende de 6,40 dollars par action.



Pour 2023, le groupe dit viser un bénéfice net de plus de 3 milliards de dollars, soutenu par des renouvellements P&C Re réussis, une baisse attendue des sinistres COVID-19, des taux d'intérêt plus élevés et une discipline en matière de coûts.



