Swiss Re met à disposition des données statistiques contre le virus

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re a rejoint The Trinity Challenge, une coalition internationale qui se donne pour mission d'anticiper et d'empêcher de futures pandémies à travers l'utilisation des données. Swiss Re a ainsi mis à sa disposition la plateforme Risk Resilience Center qu'il a créée et qui regroupe des données liées au Covid-19.

Qu'elles soient sanitaires, sociales ou économiques, ces données auparavant fragmentées pourraient contribuer à anticiper de prochaines épidémies. Swiss Re estime en effet qu'elles permettront d'analyser le lien entre les statistiques du Covid-19 dans un pays donné avec son système de santé et son économie, d'après un communiqué publié mercredi.

La plateforme Risk Resilience Center, développée avec l'américain Palentir Technologies, met publiquement à disposition des données issues de plus d'une centaine de sources différentes et servira de base de recherche aux membres de la coalition The Trinity Challenge.

Cette initiative internationale réunit des académiciens, des organisations non lucratives comme la fondation Bill & Melinda Gates mais aussi des géants du numérique tels que Facebook, Google et Microsoft. Ces différents membres vont produire des recherches sensées identifier des outils pour l'identification, la réponse et le rétablissement après une épidémie.

