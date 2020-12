Swiss Re prend une participation dans la jeune pousse allemande Getsafe

Zurich (awp/sda/reu) - Swiss Re investit dans la jeune pousse Getsafe. Le réassureur zurichois a mené la ronde de financement qui s'est traduite par un apport de fonds à hauteur de 30 millions de dollars, a indiqué mardi dans un communiqué l'entreprise sise à Heidelberg, qui revendique plus de 150'000 clients.

Des actionnaires existants comme Earlybird et le véhicule de capital-investissement de Commerzbank, CommerzVentures, ont également participé à l'opération. Getsafe, qui propose désormais en partenariat avec Swiss Re des assurances automobiles, a ainsi levé 53 millions de dollars depuis sa création il y a cinq ans.

"L'argent récolté sera investi dans l'expansion en Europe" a confié à Reuters son fondateur Christian Wiens. Au plus tard d'ici la fin de l'année prochaine, Getsafe prendra pied sur les marchés allemand et britannique et envisage de proposer à l'avenir des assurances-vie.

La start-up heidelbergeoise s'adresse à une clientèle plutôt jeune et mise sur le fait que cette dernière conclut de plus en plus de contrats directement sur son smartphone. M. Wiens s'attend à recevoir avant la fin du prochain semestre le feu vert du gendarme allemand des marchés (Bafin) pour une licence d'assureur.

Le fondateur de Getsafe envisage également une introduction en Bourse, se disant "convaincu, qu'une start-up insuretech fera ses premiers pas sur une place européenne au cours des trois prochaines années, et nous sommes un des candidats".

