Swiss Re recherché pour sa journée des investisseurs

Zurich (awp) - Swiss Re était recherché avant les premiers échanges à la Bourse suisse vendredi. Le réassureur tient aujourd'hui une journée dédiée aux investisseurs en préambule à laquelle il s'est contenté de rappeler ses objectifs financiers à brève échéance et d'évoquer une légère amélioration de sa rentabilité attendue pour l'année prochaine.

A 09h39, la nominative Swiss Re prenait 1,1% à 82,10 francs suisses, en tête d'un SMI en hausse de 0,22%.

"Si quelqu'un n'attendait rien de cette journée des investisseurs, il ne sera assurément pas déçu", résume Vontobel dans un commentaire acerbe. Simon Foessmeier aurait souhaité au moins une feuille de route remaniée après la cession de ReAssure. L'analyste de la banque de gestion reconduit sa recommandation "hold", assortie d'un objectif de cours de 80 francs suisses.

Moins lapidaire, Georg Marti de la Banque cantonale de Zurich relève que la direction affiche une confiance indéfectible dans les perspectives de l'entreprise, alors que se profile une embellie sur son environnement de marché. L'analyste perçoit la promesse d'un dividende au moins stable comme un signal rassurant à l'égard des actionnaires, la question s'étant faite de plus en plus prégnante suite à une évaporation sensible des excédents financiers ces dernières années. L'établissement cantonal conserve aussi une appréciation neutre sur l'action.

jh/lk