Swiss Re s'engage dans un partenariat avec Indonesia Re

Zurich (awp) - Swiss Re s'engage dans une collaboration avec Indonesia Re, administrateur de l'Agence nationale de gestion des centres de données d'assurance (BPPDAN). Le partenariat vise à offrir aux 70 réassureurs membres de l'agence un accès aux solutions d'analyse et aux services de conseil du réassureur zurichois en matière de risques.

"La collaboration doit servir de catalyseur à la transformation numérique du secteur de l'assurance en Indonésie", a précisé lundi Swiss Re. Elle permet en outre de renforcer la résilience du secteur, lequel est confronté à d'importants changements à l'échelle mondiale. BPPDAN favorise une tarification équitable et durable de l'assurance des biens en collectant des informations précises.

Le partenariat prévoit le développement d'un tableau de bord du marché pour BPPDAN, afin d'offrir à ses membres des informations sur les primes et les sinistres au niveau du marché et des entreprises. Il soutiendra les décisions de souscription des membres de BPPDAN, ainsi que leur planification stratégique en matière de gestion des risques et de tarification, en tenant compte des principaux facteurs de perte.

