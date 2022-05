Swiss Re sur la défensive après un trimestre à oublier

Zurich (awp) - L'action Swiss Re faisait grise mine jeudi matin à la Bourse suisse. Eléments naturels, mais aussi pandémie et invasion russe de l'Ukraine se sont ligués pour réduire à néant la rentabilité du mastodonte de la réassurance sur les trois premiers mois de l'année. La direction reconduit néanmoins ses objectifs pour l'ensemble de l'exercice.

A 10h08, la nominative Swiss Re cédait 2,1% à 78,70 francs suisses, lanterne rouge d'un SMI en hausse de 0,80%.

Evoquant une performance robuste compte tenu des conditions, Simon Foessmeier chez Vontobel déplore toutefois de trop nombreux facteurs exceptionnels à chaque exercice de présentation. L'essoufflement observé de la mortalité liée à la pandémie aux pays de l'oncle Sam, l'amélioration de la rentabilité sous-jacente ou encore la croissance honorable constituent néanmoins des atouts non négligeables. L'analyste recommande toujours le titre à l'achat et maintient son objectif de cours de 102 francs suisses.

A la Banque cantonale de Zurich (ZKB) également, Georg Marti considère que ce premier trimestre aurait pu s'avérer pire encore, miné par de nombreux éléments ponctuels. L'anémie de la performance financière s'explique par la volatilité boursière élevée, quand les réserves de fonds propres permettent à la multinationale de confortablement voir venir. Le cours de l'action est toutefois jugé élevé et l'analyste campe sur une appréciation neutre.

Will Hardcastle, chez UBS, rappelle que la contreperformance ne saurait constituer une surprise. L'expert anticipait pour sa part une perte encore plus lourde et salue la confirmation de la feuille de route. La recommandation "sell" reste de mise.

