Swiss Re veut évaluer ses tarifs pour améliorer sa rentabilité (président)

Zurich (awp) - Le réassureur Swiss Re compte revoir ses tarifs face à l'augmentation des risques, notamment climatiques, afin d'améliorer sa rentabilité, a affirmé le président Sergio Ermotti dans un entretien à paraître jeudi dans le journal Handelszeitung.

"Nous devons revoir nos tarifs pour améliorer notre rentabilité", a dit le Tessinois, qui estime "ne pas être satisfait avec la rentabilité actuelle" de l'entreprise.

Comme source de ces difficultés, M. Ermotti a identifié l'inflation et l'aggravation des risques, non seulement d'origine climatique, mais aussi les interruptions des chaînes d'approvisionnement, les risques géopolitiques et juridiques.

Swiss Re a bouclé le troisième trimestre dans le rouge vif avec une perte nette de 442 millions de dollars, en raison de la hausse des dommages occasionnés par les catastrophes naturelles. Depuis le début de l'année, le débours se monte à 285 millions, contre un bénéfice de 1,26 milliard un an plus tôt.

Fortement affectée par l'ouragan Ian, qui a ravagé la Floride et la Caroline du Sud fin septembre, mais aussi les inondations en Australie et en Afrique du Sud, la division Dommages et accidents (P&C) a bouclé les neuf premiers mois de 2022 sur une perte nette de 283 millions, contre un gain de 1,5 milliard sur la même période en 2021.

Le ratio combiné (rapport entre les primes encaissées et les prestations versées) est ressorti à 106,1%, en hausse de 8,6 points de pourcentage.

