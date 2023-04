SwissRe s'engage dans un partenariat avec Benekiva

Zurich (awp) - Swiss Re a annoncé mardi s'engager dans une collaboration avec Benekiva. Le partenariat vise à créer une solution numérique de gestion des sinistres de bout en bout. Les contours financiers de l'opération n'ont pas été détaillés.

"La plateforme prend en charge la réception numérique des sinistres, la gestion holistique des flux de travail, de la correspondance et des documents, l'évaluation et le triage des risques liés aux sinistres, ainsi que le paiement et l'audit", détaille un communiqué.

L'accord combine le système de gestion des sinistres de Benekiva avec le moteur de règles automatisées pour les sinistres de Swiss Re pour une meilleure efficacité opérationnelle des assureurs et pourrait réduire le cycle de réclamation et les temps de traitement jusqu'à 75%.

