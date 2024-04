Swiss Steel Holding AG, anciennement Schmolz+Bickenbach AG, est un fabricant suisse d'acier à outils et d'acier long non corrosif, ainsi que d'acier de construction allié et fortement allié. La société opère à travers deux secteurs d'activité : Production et Ventes et services. Le segment Production est spécialisé dans la production d'acier à outils, d'acier inoxydable, d'acier d'ingénierie, d'acier brillant et d'autres produits spéciaux, et comprend les unités commerciales Deutsche Edestahlwerke, Finkl Steel, Steeltec Group, Swiss Steel et Ugitech. Le secteur des ventes et des services comprend les activités de distribution et de service de la société. La société opère en Europe, aux Amériques, en Afrique, en Asie et en Australie.

Secteur Acier